社福勞資爭議複雜⋯地方各自出招查處 工會盼建立SOP

為改善社工勞動權益，衛福部及勞動部昨天邀集各縣市政府社福機構及民間團體舉行共識會議。出席的高雄市社工職業工會秘書長郭志南說，社福體系的勞資爭議與一般勞資爭議不同，涉及若是服務、政府補助等，盼衛福部針對建立勞資查案指引，並發展更細緻的勞動爭議處理方式，讓社福單位各職類人員都獲得保障。

昨天會議中，高雄、台中及雲林三縣市分享各自發展的社工勞資爭議處理方式。郭志南表示，高雄市建立社會局與勞工局、工會共同處理爭議的模式；台中市雖沒有社工工會，但也建立由幕僚單位查案的機制，讓與社福事務無關的會計、政風等單位負責查核，避免社會局業務科陷入為難；雲林縣雖剛起步，但也正視社福勞動爭議，且相關局處長官相當支持社工勞權。

郭志南說，社工勞動權益維護，並非提升薪資，而是希望讓社工能夠好好工作，幫助弱勢、需要幫助的民眾，會議過程中，衛福部次長呂建德提到，社工應成為台灣社會韌性一部分，社工領域發展從最初社工專業化、社安網建置，到社會韌性，民團樂見衛福部提出願景。

除分享案例，與會專家也提出多項建言。郭志南表示，部分縣市工會、政府局處雖各自發展具特色的勞動爭議處理標準流程（SOP），未來盼中央政府能建立初步SOP，讓全台查處社工勞資爭議人員參考，此外，也建議社工從學生時代訓練，即納入勞動議題敏感度，並引進外部資源如會計師、專家學者等，協助處理勞資爭議。

郭志南表示，社福界勞資爭議情況特殊，單位間異質性高，內部組成也相當多元，處理力道也必須留意，若罰得太重，機構無法生存，弱勢民眾權益也會受損。以兒少安置機構為例，內部除有社工，也有教保員等不同職類人員，兒少沒有選票，也難發聲，盼未來勞資爭議處理SOP，能更細緻化，納入各職類人員，讓包含廚工等所有從業人員均獲保障，能安心工作，保障弱勢兒少安全。