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2025消除C肝最後一哩路 加強受刑人篩檢 預估6千人受惠

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署署長吳昭軍表示，目前國人C肝治癒率平均高達98%。記者廖靜清／攝影
國健署署長吳昭軍表示，目前國人C肝治癒率平均高達98%。記者廖靜清／攝影

為加強C肝防治，衛福部於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領」，希望呼應世界衛生組織提早消除病毒肝炎的計畫性目標，台灣正邁向2025年消除C肝的最後一哩路。國健署長吳昭軍表示，為揪出潛在患者，國健署與法務部矯正署合作推動C肝篩檢，讓受刑人也能接受治療計畫，估計可嘉惠6000人。

吳昭軍指出，為加速達成消滅C肝目標，自2023年9月起，國健署與矯正署合作推動「2023-2025矯正機關C型肝炎篩檢及治療計畫」，全國共計45家監所及29家承作醫院納入計畫配合執行，由縣市衛生局協調並整合轄區監所承作的醫療院所團隊及資源，進入監所為收容人進行新入監篩檢及年度普篩。

吳昭軍說，這項計畫今年獲得國際扶輪和敏盛醫療體系的支持，協助負擔收容人C肝診治的自付費用，預計可嘉惠約6000名C肝抗體陽性及需診治的收容人。他強調，自106年1月24日起，C肝新藥納入健保給付，療程短、服藥順從性高，治癒率平均高達98%。

B、C型肝炎是肝癌風險因子，根據統計，台灣超過80%的肝癌患者是B、C肝的帶原者，一旦篩檢肝炎呈現陽性，應盡速治療，遠離慢性肝病、肝硬化及肝癌。吳昭軍強調，WHO宣示2030年消除病毒性肝炎，我國可提前於2025年達到WHO之C肝消除目標。

法務部矯正署副署長林憲銘表示，目前全國矯正機關的收容人約57000人，皆列為健康照護對象，除禁見或18歲以下外，都會進行新入監篩檢及年度普篩。他指出，希望藉由這項檢查，幫助收容人重拾健康，未來回到社區能保持良好身心狀況，也阻斷C肝的傳染。

林憲銘說，收容人C肝篩檢，首先會徵詢個人意願，大多數都會同意，因為療程幾乎免費。第一階段抽血報告後，再進一步為篩檢陽性的個案檢測病毒量，由醫療團隊評估用藥。整個C肝照護的療程，從衛教、抽血、服藥至追蹤，大約要花數個月。

考量收容人經濟負擔，吳昭軍表示，國際扶輪與敏盛醫療體系提供今年監所收容人C肝診治的補助費用，將補助監所C肝抗體陽性的收容人後續接受C肝病毒檢驗、C肝治療及病毒清除檢驗（SVR12）的門診掛號費、門診部分負擔及藥費部分負擔等自付費用。

2025年消除C型肝炎最後一哩路，今年矯正機關C肝篩檢及治療計畫獲得國際扶輪和敏盛醫療體系的支持。記者廖靜清／攝影
2025年消除C型肝炎最後一哩路，今年矯正機關C肝篩檢及治療計畫獲得國際扶輪和敏盛醫療體系的支持。記者廖靜清／攝影

C肝 病毒 肝炎

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