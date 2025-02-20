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台鐵西部幹線自由座擴大實施 可提前7日預訂

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為進一步提升台鐵公司西部幹線運能並優化乘客服務，台鐵將在2025年2月24日起擴大辦理西部幹線自由座班次，共計新增11列次，每列次210張自由座車票，同時提前於乘車前7日（含當日）開放訂購，增加旅客行程規劃便利性。此次新增係透過分析西部幹線EMU3000型列車各班次之平均客座利用率、旅客購票習慣及自由座補票情形等數據，作為自由座班次選定基礎，以期有效優化整體服務，滿足旅客需求。

台鐵公司表示，自由座車新班次共計11列次，包含108次、110次、111次、117次、127次、131次、132次、145次（海）、146次（海）、148次及160次（海）等，每列次第9車至第11車規畫為自由座車廂，每列次販售210張自由座車票，實質增加列車運能，提供旅客於高峰時段更靈活之座位選擇。

為同步增進旅客行程規劃便利性，2025年2月24日起，自由座車票將開放於乘車日前7日（含當日）預售，旅客可透過本公司官網及台鐵e訂通APP進行預訂及購票，或於各車站售票窗口及自動售票機付費與取票。

台鐵公司，此次擴大自由座車次是透過長期試辦結果及大量數據分析，考慮客座利用率、旅客需求及提升服務品質與運能之目的，並減少尖峰時段運能不足之情形等各因素進行規劃。台鐵公司未來將持續追蹤旅客意見，並依相關需求進行系統調整與優化，以滿足旅客期待。

乘客 台鐵

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