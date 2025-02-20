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基隆百年老店芋頭冰棒傳出包 他咬一口竟然看到蟑螂頭

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
網友咬一口芋頭冰棒，竟然看到蟑螂頭。沖水之後，大半隻蟑螂逐漸現形。圖／摘自爆料公社
網友咬一口芋頭冰棒，竟然看到蟑螂頭。沖水之後，大半隻蟑螂逐漸現形。圖／摘自爆料公社

芋頭系列產品聞名的基隆老字號糕餅店「連珍」再傳出包！有網友在爆料公社表示，好女友在新北市一家全家便利商店買了「芋角奶蓋雪糕」，沒想到吃了發現裡面竟然有蟑螂。這是繼2023年有網友在連珍芋泥球中吃到黑色小蟲之後，「連珍」又一次傳出有狀況。

網友表示跟女友到全家便利商店取貨，順便買了一支「連珍」的「芋角奶蓋雪糕」嚐鮮，在住家電梯中女友先咬了第一口，說「很香、芋頭味很濃」；原PO順勢接過冰棒，咬了一小口，結果竟然出現蟑螂頭。他原本不敢相信，跟女友互相對看後以眼神確認是蟑螂無誤，一進家門立刻衝到廁所吐掉，吐出來的時候才發現，已經咬斷一隻蟑螂腿了，「真的是噁到爆」。

網友繼續在家中馬桶前用水沖冰棒，將冰棒融化，大半隻完整蟑螂也隨之逐漸現形，女友一邊拍影片、一邊忍不住乾嘔，最後呼籲「希望大家一起抵制、拒絕消費含有蟑螂的商品。」

芋頭冰棒中出現蟑螂頭的驚悚畫面，迅速累積超過千則留言，「那蟑螂也太大隻了吧⋯超噁的」、「這尺寸是真猛」、「好衝擊」、「哇靠，還是完整的小強，而且還是不小隻」、「如果是我以後會不敢再吃了，陰影會很大」。

女友 芋頭 蟑螂

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