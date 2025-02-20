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孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

環評上路30年僅4次小幅修正 今年起全面總體檢

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天舉行環評總體檢新解方記者會，環境保護司司長徐淑芷（右二）、環境部主秘蔡孟裕（左二）等一起拿著標語表達訴求。記者潘俊宏／攝影
環境部今天舉行環評總體檢新解方記者會，環境保護司司長徐淑芷（右二）、環境部主秘蔡孟裕（左二）等一起拿著標語表達訴求。記者潘俊宏／攝影

「環境影響評估」透過環評委員基於專業審查，以預防或減輕開發行為對環境造成的負面影響，但自1994年立法以來，環評僅進行4次小幅修正。環境部今宣布將在今年推動環評總體檢，3月將陸續舉辦4場次的「公民咖啡館」，邀請民眾、公民團體、開發單位、目的事業主管機關及環保機關，針對公開徵詢之關鍵議題及精進措施（草案）共同討論，並聚焦共識。

環境部今天召開「環評總體檢，共創環境永續新解方」記者會，自1994年立法以來，環評僅進行4次小幅修正，我國環評法原先借鏡美國制度，但立法過程中特殊設計「否決權」與「雙主管機關」，形成台灣獨有的環評架構。然而受「否決權」與「雙主管機關」制度影響，環境部的角色經常引發不同解讀，一方面被視為「經濟發展的絆腳石」，另一方面則被認為「為目的事業主管機關效力」的角色。

環境部環保司長徐淑芷表示，隨著環境變遷與社會需求，環評確實有檢討的需要， 而國際因不熟悉台灣獨特的環評機制，容易誤以為「公民參與」僅限於環評，而忽略在其他政策決策中的公民參與機制。

徐淑芷說，環境部於去年第4季啟動「環評總體檢」計畫，而今年的環評總體檢時程上，目前正在公開徵詢階段，3月將舉辦全國4場次的公民咖啡館，邀集各界對公開徵詢的關鍵議題及精進措施來共同討論；5月將公開環評制度關鍵議題檢討報告；7月將提出環評制度精進措施（草案），9月將召開可行性研商會議，並提出精進措施，以回應各界期待。

徐淑芷表示，所有的精進措施不見得都要走到修法，也包含行政程序的改進，或是外界對環評常質疑審查時間太久是在拖延開發，或是民眾認為公民參與不足等，都會來一併審視。

環境部主任秘書蔡孟裕表示，本次總體檢的可行性研商會議上，如果短期間能改進修正的就會馬上來進行，若涉及修法的就要提送立法院審查。

然而環評常被外界認為是零合，環境或開發往往只能擇一，是否除了環境部，其他事業主管機關也必須維護環境？徐淑芷表示，任何事業主管機關都必須關注環境議題，而非只有環評才要考量環境，這次總體檢也會納入討論主管機關應肩負的責任。

主管 環境部 環評

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