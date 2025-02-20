快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

醫學中心門診占比定錨55％ 石崇良：多數醫院都做得到

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
健保署長石崇良今表示，門診占比55％，多數醫學中心都能做得到。記者陳雨鑫／攝影
健保署長石崇良今表示，門診占比55％，多數醫學中心都能做得到。記者陳雨鑫／攝影

本報推出「健保30—永續還是大限」報導後，健保署石崇良接受本報專訪指出，個別總額會先限制醫學中心門診量，盤點醫學中心平均門診量落在55％，僅少數超過。他今天參與活動時指出，有醫院表示執行上有困難，但實際上多數醫院只需要「維持現狀」，只有少數的醫學中心受到影響。

個別醫院總額今年上路，醫學中心門診營收占比需低於55%，為重大監測指標。本報掌握去年健保總額申報資料，全台22家醫學中心共有9家超標，台大醫院也只在及格邊緣，占比剛好為55%。

一名醫界人士提供去年度健保總額醫學中心申報資料，門診占比最高的前五名分別為國泰醫院61.4％、萬芳醫院59.5%、新光醫院59.1％、台北馬偕58.2％、新竹台大56.7％，如果今年持續維持門診占比，可能遭到健保署的懲罰。

石崇良表示，國人就醫次數偏高，個別總額上路是為了可以落實分級醫療，過去齊頭要求各層級醫院，看輕症患者得每年降2％，這並不公平，因此透過個別總額慢慢調控，不採取一次下降，過去也是採取同樣的方式。而目前醫學中心的門診占率約落在55％，區域醫院門診約落在56%到57％，而醫學中心得與區域醫院有所區隔，不可能醫學中心與區域醫院的門診量完全一致，初步將醫學中心的門診占比訂在55％。

台北榮總院長陳威明接受本報採訪時，指出門診占比目前約落在55％上下，後續要維持其實有困難，但是會努力監控；石崇良表示，北榮低於55％，現在只要維持就可以，他認為55％並不是太高的要求，大型醫院如林口長庚都，三總已經在55％以下。

「個別醫院總額」即將上路，醫界憂心，上路後會出現醫療人球、手術延宕等。石崇良表示，今年的總額比去年成長許多，今年與去年相比增加530億元，而去年與前年相比增加370億，健保署會依照去年四季的分布，將增加的總額分配給各醫院，優先增加急中難症的健保給付標準，而不是持續增加門診的部分。台北區每季約增加50到60億元。

健保署 石崇良 醫學中心

延伸閱讀

健保署擬限醫學中心門診營收 台大醫嘆醫院非慈善事業

健保30／專訪石崇良：醫學中心營收占比門診不應逾55%

健保30／專訪石崇良：避免年輕世代負擔 討論補充保費

立委陳昭姿遭質疑未利益迴避？ 衛福部最新預告這件事

相關新聞

芋頭冰棒驚見「冰凍蟑螂」！情侶吃到一半驚呼：核桃怎麼有腳？

台北市一對情侶日前在便利商店購買芋頭冰棒，沒想到這次的嘗鮮之旅竟然變成了「驚魂記」。這對情侶在電梯裡開心地品嚐芋頭冰時，赫然發現冰棒上竟然附贈了「額外的蛋白質」是一隻完整的蟑螂！

這些醫學中心門診占比高被點名 健保署長石崇良提解方

健保制度今年邁入30年，為落實分級醫療，減少醫療資源浪費，健保署今年起推動「個別總額」，要求醫學中心門診營收占比需低於5...

基隆百年老店芋頭冰棒傳出包 他咬一口竟然看到蟑螂頭

以芋頭系列產品聞名的基隆老字號糕餅店「連珍」再傳出包！有網友在爆料公社表示，好女友在新北市一家全家便利商店買了「芋角奶蓋...

周日晚迎冷氣團 賈新興：下周一深夜起探7度低溫

天氣即將轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天...

下一波冷氣團不特別強但有極渦支持 鄭明典：周末降溫會很有感

今天回暖，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，根據海平面氣壓分布圖，看台灣附近的等壓線方向，地面風約略沿等壓線吹。現在的...

素質比陸客糟？他細數台灣旅客國外「脫序4罪狀」 網嘆：自以為國際名聲很棒

出國旅遊不僅是放鬆身心的機會，也是一場文明素養的考驗。近日一篇PTT貼文讓台灣旅客的素質問題浮上檯面，一位網友表示，自己幾次出國發現…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。