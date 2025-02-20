醫學中心門診占比定錨55％ 石崇良：多數醫院都做得到

本報推出「健保30—永續還是大限」報導後，健保署長石崇良接受本報專訪指出，個別總額會先限制醫學中心門診量，盤點醫學中心平均門診量落在55％，僅少數超過。他今天參與活動時指出，有醫院表示執行上有困難，但實際上多數醫院只需要「維持現狀」，只有少數的醫學中心受到影響。

個別醫院總額今年上路，醫學中心門診營收占比需低於55%，為重大監測指標。本報掌握去年健保總額申報資料，全台22家醫學中心共有9家超標，台大醫院也只在及格邊緣，占比剛好為55%。

一名醫界人士提供去年度健保總額醫學中心申報資料，門診占比最高的前五名分別為國泰醫院61.4％、萬芳醫院59.5%、新光醫院59.1％、台北馬偕58.2％、新竹台大56.7％，如果今年持續維持門診占比，可能遭到健保署的懲罰。

石崇良表示，國人就醫次數偏高，個別總額上路是為了可以落實分級醫療，過去齊頭要求各層級醫院，看輕症患者得每年降2％，這並不公平，因此透過個別總額慢慢調控，不採取一次下降，過去也是採取同樣的方式。而目前醫學中心的門診占率約落在55％，區域醫院門診約落在56%到57％，而醫學中心得與區域醫院有所區隔，不可能醫學中心與區域醫院的門診量完全一致，初步將醫學中心的門診占比訂在55％。

台北榮總院長陳威明接受本報採訪時，指出門診占比目前約落在55％上下，後續要維持其實有困難，但是會努力監控；石崇良表示，北榮低於55％，現在只要維持就可以，他認為55％並不是太高的要求，大型醫院如林口長庚都，三總已經在55％以下。

「個別醫院總額」即將上路，醫界憂心，上路後會出現醫療人球、手術延宕等。石崇良表示，今年的總額比去年成長許多，今年與去年相比增加530億元，而去年與前年相比增加370億，健保署會依照去年四季的分布，將增加的總額分配給各醫院，優先增加急中難症的健保給付標準，而不是持續增加門診的部分。台北區每季約增加50到60億元。