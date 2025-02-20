北市公費流感疫苗9點開打 民眾6點就來排隊卡位

公費流感疫苗今起在北市聯醫開打，北市加碼1000劑含佐劑流感疫苗提供65歲以上長者接種。9點不到，北市聯醫附設信義門診部大廳滿滿人潮，為了接種公費流感疫苗，有民眾怕排不到，早上6點就來等候，也有人說，「大家都怕被感染到，就打一下吧！」

衛生局指出，疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，北市獲配1萬1160劑，今起在北市聯醫各院區及12區院外門診部提供接種至疫苗用罄為止。此外，台灣東洋藥品工業股份有限公司捐贈北市1000劑含佐劑流感疫苗，專供65歲以上長者施打流感疫苗，將同步集中在12區院外門診部開打。

衛生局說，公費增購流感疫苗提供65歲以上者、55歲以上原住民、滿6個月以上至國小入學前幼兒等11類高風險族群接種，符合資格者可至北市聯醫各院區網頁預約掛號，或至聯合醫院附設12區院外門診部現場掛號接種。

今在信義門診部拿到號碼牌1號的盧先生表示，起初未接種流感疫苗是自認身體還可以，不要冒險，但前陣子大S流感併發肺炎離世事件，大家想打疫苗的意願還是高，雖然自己沒有搶打，這次聽到新買10萬劑才起心動念來打，也因為擔心只有100劑、怕排不到，早上6點就來排隊。

許先生則說，大S事件發生時，雖然他沒有去搶打疫苗，之前剩10多萬劑被搶光，現在又來10萬劑，又聽人家說流感疫情滿嚴重，今天剛好有空就趕快來打，「大家都怕被感染到，就打一下吧！」至於現場排隊人潮，以前在打新冠疫苗，大家也是排了好幾天才打得到。

北市聯醫忠孝院區家庭醫學科醫生莊迺傑表示，今天預約掛號民眾很踴躍且滿有秩序，預計早上100位將全數施打完，若沒有領到號碼牌，下午診、明日診仍可繼續施打。

莊迺傑說，過往含佐劑疫苗屬於自費項目，僅東洋有。今日施打為東洋捐贈的含佐劑疫苗，該疫苗對人體產生抗體的數量更多、持續力更久，長者免疫力比較差，接種有助於抗流感效果更好。

這波打完、10月還要再接種流感疫苗？莊迺傑表示，流感疫苗保護力是半年到一年，此次施打的流感疫苗為去年秋天開始，今年底又是新的流感季、新的病毒株，須重新接種流感疫苗。