「真心朋友」能讓身心更健康 專家揭5方法維繫老友感情

在人生裡，我們往往把愛情看得比友情還重要，但研究發現，如果想要身體、心理都健康，擁有幾個真心好友其實非常關鍵。

人類天生是群體動物，生命中幾乎無法缺少朋友的陪伴，友情能夠緩解生活的壓力、傾訴內心的煩憂，甚至在孤獨時帶來慰藉。而當面臨困難或需要幫助時，朋友往往成為最有力的支持者，義無反顧地伸出援手。

從學校到職場，人生的每個階段都可能遇見志趣相投的夥伴，也許是性格契合、興趣相近，或是在共同奮鬥的過程中建立起深厚的情誼。

然而，友情的維繫並不容易，即便曾經無話不談，當彼此的生活圈改變、興趣與話題逐漸減少，疏遠與陌生感可能悄然滋生，使得關係不再如從前般親密。

特別是在戀愛、婚姻甚至家庭責任逐漸成為生活重心後，友情往往會被擠壓到次要位置——當聯繫變少、相處時間減少，昔日的深厚情誼可能也會隨之變淡，這是許多人在人生旅途中不得不面對的現實。

大部分的人，往往把愛情看得比友情重要

人際關係專家表示，人們常常把自己的伴侶、情人看得比一切都還重要，並把朋友放到其他順位。《Washington Post》報導，然而，愈來愈多的研究表明，朋友對健康的生活影響甚大；朋友相對於自我的幸福，與健康的飲食習慣和良好的睡眠一樣重要。

專家就說，人們通常一直存在著這種愛情等級制度，「浪漫的愛情位於最頂層、友誼被視為次等，我們不斷被灌輸這樣的訊息：愛情是唯一重要的關係。」

但在現實生活上，柏拉圖式的愛情在很多方面都勝過浪漫的愛情——擁有堅定友情的人，往往有更好的心理健康，他們的身體健康也較好。研究人員發現，擁有眾多朋友的人，比單純運動和節食，更能降低過早死亡的風險。

一項針對736名瑞典（Sweden）中年男性為期6年的研究發現，擁有伴侶不會降低心臟病發或心血管疾病的風險，但擁有朋友卻可以降低這種風險。

另一項澳洲（Australia）歷時10年的研究也發現，擁有許多朋友的老年人，比沒有朋友的老年人死亡率低22％，而這個朋友指的是真正的朋友，而不是親戚和孩子。

專家強調，「我們需要朋友才能夠完整，與不同的人在一起，會展現我們自己身份的不同面貌。」

為什麼朋友會對健康有益處？

深厚的友誼，對健康有不少的優點。情境示意圖。圖／Ingimage

關於友誼與健康的關係，其實有許多相關的理論，其中一部分的影響是由於健康的人容易交朋友，強大的社交網路，讓自己在某些特殊的狀況下，更有機會獲得醫療服務，像是即時請朋友幫忙、求助等。

不僅如此，友誼的影響也對心理健康有很大的幫助，像是朋友幫助我們應對壓力。研究人員就發現，許多人對於要登山、冒險等較難的考驗感到害怕，但如果朋友站在旁邊鼓勵、支持，他挑戰的成功性就高上許多。

腦部影像研究表明，友誼會影響與獎勵、壓力和負面情緒的相關大腦系統，這解釋了為什麼擁有更多知心朋友的人，有益於心理健康和幸福。

值得注意的是，友誼還會影響人們對於病毒的免疫反應，在一項研究中，276名健康的自願受測者，服用了含有感冒病毒的試劑，結果發現擁有不錯友誼關係的人，感冒的機率比沒有朋友的人，還要低上不少。

如何試著認識新朋友，並維繫老朋友？

有些朋友是一輩子的，有些朋友可能在人生的某些階段分道揚鑣。示意圖。圖／Ingimage

專家強調，在每個人的人生裡，朋友不會憑空出現，特別是年紀大了，交朋友會更加不容易，以下幾種方式，也許是維繫友誼的方法。

1、主動

當想要認識新朋友時，請相信自己的直覺，你一定會在某些特別的時刻或機會，覺得對方可能變成自己潛在的新朋友，主動去打招呼或釋出善意，開啟這一步，才會有後續更多的可能性。

2、從一小段訊息開始

很多失去聯繫的老交情，都是從一段訊息開始的，你可以試著想想有哪些曾經很好、但早已沒有聯絡的朋友，也許發個訊息、問候對方，就可以重新開啟這段友情。

3、表達你的感激之情

「感謝」在一段友情裡是相當重要的，如果你的朋友向你伸出援手、提供幫助，適時地感激非常重要，這才不會讓對方感覺付出都是理所當然。試著想像，如果你幫助朋友一件事情，但對方連一句感謝都沒有，你還會想要維繫這段友情嗎？

4、邀請朋友參加已經計劃好的事

專家說，如果發現自己很難找到時間和朋友在一起，那可以選擇一個你已經在進行的計劃，並且邀朋友一起行動，像是你在健身房鍛鍊時，就能找朋友一起加入。試著問問自己，你一天中所做的事情，有哪部分是可以和其他人一起做的？

5、參與社團、上課或運動

與一些興趣相同的人定期互動，很快就可以認識新朋友，如果找老朋友一起做同一件事，也可以更增進你們的感情，特別是距離近和相同的活動，都會讓友情變得更熱絡。

就算孤獨，很多人也不敢和他人討論

專家解釋，我們最初與他人成為朋友的原因，最主要的關鍵就是距離接近，像是班上的同學、社團的夥伴、彼此因為某些共同目標而努力的朋友，當有了相同興趣或共通點，友誼的羈絆會更加堅實。

研究發現，朋友對健康有益，而且沒有朋友，還可能會影響健康。根據美國疾病管制與預防中心的數據，孤獨與憂鬱、焦慮和自殺率較高有關，對於年長女性來說，孤獨和社會孤立，會使心臟病的風險多增加27％。

專家說，「孤獨的感覺本質上，是你生活中所擁有的關係，和你想要的關係之間的感知差距。」

一項研究也發現，孤獨感在各個年齡都很常見，這個感覺也會在人的一生中不斷增加，首先是20歲、接著是50歲、最後是80多歲。

專家說，特別是社群媒體，在某些程度上會讓自己的心理感受更加孤獨，好像對方的生活都在沒有自己的陪伴下度過，從而加劇了內心的孤獨感。

但是，人們幾乎不太會想去談論自己的孤單，縱使其實自己已經在苦苦掙扎，「沒有人覺得自己可以和他人談論這件事情，因為孤獨感會帶來很多恥辱。」

（本文出自2025.02.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）