環評公民咖啡館 促進公民參與、優化環境政策
環境部去年第4季啟動「環評總體檢」計畫，期以透過多元意見蒐集與跨領域對話來精進現行環評制度，以及廣邀各界公民參與對話。環境保護司司長徐淑芷表示，環評總體檢制度的優化不會忽略對環境的實質審查，希望透過公開徵詢意見、公民咖啡館、專家諮詢與可行性研商會議四大行動，多傾聽各方意見、對話與審查。
徐淑芷表示，這次制度優化起心動念是環評自83年立法以來，僅有4次小幅修正，有必要隨著環境變遷與社會需要來檢討精進，其次，環評在立法過程特殊設計「否決權」與「雙主管機關」，環境部角色經常被視為經濟發展絆腳石、或為目的事業主管機關效力，最後，許多國際夥伴誤認為公民參與僅限環評，忽略在其他政策決策中的公民參與機制。
環評公民咖啡館活動初步全台有4場，東部場於3月4日下午1時在花蓮文創園區、北部場於3月7日下午1時在環境部、中部場於3月10日下午1時30分在集思台中新烏日會議中心、南部場於3月14日下午1時在高雄市大東文化藝術中心，公民可透過線上報名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言