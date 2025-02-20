環評公民咖啡館 促進公民參與、優化環境政策

環境部去年第4季啟動「環評總體檢」計畫，期以透過多元意見蒐集與跨領域對話來精進現行環評制度，以及廣邀各界公民參與對話。環境保護司司長徐淑芷表示，環評總體檢制度的優化不會忽略對環境的實質審查，希望透過公開徵詢意見、公民咖啡館、專家諮詢與可行性研商會議四大行動，多傾聽各方意見、對話與審查。

徐淑芷表示，這次制度優化起心動念是環評自83年立法以來，僅有4次小幅修正，有必要隨著環境變遷與社會需要來檢討精進，其次，環評在立法過程特殊設計「否決權」與「雙主管機關」，環境部角色經常被視為經濟發展絆腳石、或為目的事業主管機關效力，最後，許多國際夥伴誤認為公民參與僅限環評，忽略在其他政策決策中的公民參與機制。