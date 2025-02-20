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環評公民咖啡館 促進公民參與、優化環境政策

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部今天舉行環評總體檢新解方記者會，環境保護司司長徐淑芷希望透過公民參與對話與制度優化，讓環評機制更符合社會需求。記者潘俊宏／攝影
環境部今天舉行環評總體檢新解方記者會，環境保護司司長徐淑芷希望透過公民參與對話與制度優化，讓環評機制更符合社會需求。記者潘俊宏／攝影

環境部去年第4季啟動「環評總體檢」計畫，期以透過多元意見蒐集與跨領域對話來精進現行環評制度，以及廣邀各界公民參與對話。環境保護司司長徐淑芷表示，環評總體檢制度的優化不會忽略對環境的實質審查，希望透過公開徵詢意見、公民咖啡館、專家諮詢與可行性研商會議四大行動，多傾聽各方意見、對話與審查。

徐淑芷表示，這次制度優化起心動念是環評自83年立法以來，僅有4次小幅修正，有必要隨著環境變遷與社會需要來檢討精進，其次，環評在立法過程特殊設計「否決權」與「雙主管機關」，環境部角色經常被視為經濟發展絆腳石、或為目的事業主管機關效力，最後，許多國際夥伴誤認為公民參與僅限環評，忽略在其他政策決策中的公民參與機制。

環評公民咖啡館活動初步全台有4場，東部場於3月4日下午1時在花蓮文創園區、北部場於3月7日下午1時在環境部、中部場於3月10日下午1時30分在集思台中新烏日會議中心、南部場於3月14日下午1時在高雄市大東文化藝術中心，公民可透過線上報名。

環境部今天舉行環評總體檢新解方記者會，環境保護司司長徐淑芷（右二）、環境部主秘蔡孟裕（左二）等一起拿著標語表達訴求，希望透過公民參與對話與制度優化讓環評機制更符合社會需求。記者潘俊宏／攝影
環境部今天舉行環評總體檢新解方記者會，環境保護司司長徐淑芷（右二）、環境部主秘蔡孟裕（左二）等一起拿著標語表達訴求，希望透過公民參與對話與制度優化讓環評機制更符合社會需求。記者潘俊宏／攝影

咖啡館 環境部 環評

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