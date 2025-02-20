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今天近期最溫暖 明起北東轉雨急降溫 228連假擺脫冷空氣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是近期最溫暖的一天，明天開始冷空氣逐漸南下，北部溫度和今天相比就會明顯降溫。記者林伯東／攝影
今天是近期最溫暖的一天，明天開始冷空氣逐漸南下，北部溫度和今天相比就會明顯降溫。記者林伯東／攝影

今天回暖好天氣，不過即將變天了。中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，未來幾天北部、東半部在一波波雲系影響之下，下雨和不下雨交替比較頻繁，中南部天氣大致穩定。溫度方面，明天開始冷空氣逐漸南下，北部溫度和今天相比就會明顯降溫。

目前台灣附近雲比較多，謝佩芸表示，尤其北方從華南一直延伸到北部海面都是相當多雲的狀況，台灣海峽這一側雲量也偏多。不過，台灣附近還沒有受到明顯的天氣系統影響，台灣上空雲比較多，但是降雨狀況不是很明顯。

溫度趨勢，謝佩芸表示，大陸冷氣團已經逐漸減弱，今天是明顯回溫的過程。今天各地白天高溫尤其北台灣明顯回升，西半部高溫可以來到23至25度左右，東半部也有21至22度，和昨天相比整體氣溫回暖幅度相當明顯。不過，今晚開始隨著鋒面通過，加上東北季風增強，明天白天高溫北台灣明顯下降，北部、東北部明天白天就會有感轉涼了。

這一波冷空氣強度以東北季風為主，謝佩芸表示，周日會有下一波冷空氣南下，周日至下周一預期冷空氣的強度來到大陸冷氣團等級，各地氣溫下降，北台灣氣溫下降幅度更明顯，預估這波最低溫時間點出現在下周一清晨。未來幾天尤其北台灣溫度下降明顯，尤其周日至下周一轉為偏涼冷的天氣，要多留意。

謝佩芸表示，中南部比較沒有受到明後兩天東北季風影響，白天溫度變化沒有很大，感受上還是舒適；不過周日、下周一溫度會略為下降。

下周二冷氣團減弱，謝佩芸表示，氣溫就會逐漸回暖，預估下周二之後到228連假目前看來沒有明顯的冷空氣影響。

降雨趨勢，謝佩芸表示，今天白天大部分地區多雲到晴，迎風面北台灣的桃園以北和東半部會有零星降雨、但是降雨不多。今晚開始台灣附近水氣漸漸增加，北台灣漸漸開始有比較多的雲，有飄雨或毛毛雨的狀況，尤其今天深夜以後。明天清晨到白天會有鋒面通過，北部、東半部容易降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有局部較大雨勢出現。

謝佩芸表示，明晚鋒面就離開，後續還是東北風為主，台灣附近水氣斷斷續續通過北台灣，所以周六到下周一北部尤其桃園以北和東半部容易有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部會有局部較大雨勢出現的可能性。中南部還是以多雲到晴天氣為主。

下周一水氣就會漸漸減少，謝佩芸表示，降雨範圍會比周六和周日減少一些。下周二水氣減少最明顯，會是未來這段時間天氣最穩定的一天。

謝佩芸表示，今晚明晨桃園至高雄留意局部霧，沿海空曠地區風浪會隨著東北季風逐漸增強。今天是近期最溫暖的一天，明天開始北部和東半部氣溫就會明顯下降，保暖要注意室內通風和用電安全。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣溫

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