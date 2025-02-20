228連假 搭乘公路客運享優惠

台北市一對情侶日前在便利商店購買芋頭冰棒，沒想到這次的嘗鮮之旅竟然變成了「驚魂記」。這對情侶在電梯裡開心地品嚐芋頭冰時，赫然發現冰棒上竟然附贈了「額外的蛋白質」是一隻完整的蟑螂！

2025-02-20 10:52