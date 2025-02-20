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228連假 搭乘公路客運享優惠
228連續假期將到，為鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，公路局推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，讓出行更順暢又省錢。
豐原監理站長朱豐誠表示，為鼓勵民眾搭乘公共運具，減少私人運具使用，2月27日至3月2日推出90條國道客運路線享平日優惠或85折票價、搭乘國道客運、台鐵、高鐵於10小時內轉乘在地客運，享基本里程或1段票優惠(高鐵快捷除外)等優惠，更提供轉乘指定幸福巴士免費價惠。
豐原監理站建議民眾，出門前可先利用手機下載「iBus公路客運」APP，隨時查詢各類客運路線站牌及預估到站的時間、班車行進位置、票價、時刻表，輕鬆掌握行車動態，候車免久候。
公路局2月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，針對持有完成記名登錄電子票證，每月搭乘公共運輸達11次以上民眾，提供一定比例乘車金額回饋。
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