產婦臨盆不怕！弘光科大與光田醫院研發溫柔生產APP

讓生產成為生命中重要且美好的事！弘光科大與光田醫院共同研發一款溫柔生產的APP，不但可以有效促進產程、緩解產痛，弘光科大副教授張靖梅表示，應用在婦女待產過程中，只要簡單操作，讓孕產成為充滿力量的生命旅程，甚至能增進生二胎的意願。

考量到「生產不是疾病」，而是生命中重要且美好的事，根據世界衛生組織統計，絕大多數婦女的生產皆屬低風險性，弘光科大護理科主任張靖梅與光田綜合醫院合作「APP應用於待產婦女疼痛減緩」計畫，運用APP介入，設計出的「溫柔生產衛教系統」，也已取得中華民國新型專利。

張靖梅指出，多數產婦待產時內心最感到害怕的就是面對產痛，當產婦越不了解產程進展，愈焦慮且身體愈無法放鬆時，所感受到的產痛就愈顯著，此APP運用在於讓產婦待產時，可讓陪產者透過APP的指引，扮演引導者角色，有效協助產婦分散注意力，運用呼吸法、生產球、按摩法、音樂療法及穴位按壓的方式，緩解對生產的恐懼與和害怕。