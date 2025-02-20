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產婦臨盆不怕！弘光科大與光田醫院研發溫柔生產APP
讓生產成為生命中重要且美好的事！弘光科大與光田醫院共同研發一款溫柔生產的APP，不但可以有效促進產程、緩解產痛，弘光科大副教授張靖梅表示，應用在婦女待產過程中，只要簡單操作，讓孕產成為充滿力量的生命旅程，甚至能增進生二胎的意願。
考量到「生產不是疾病」，而是生命中重要且美好的事，根據世界衛生組織統計，絕大多數婦女的生產皆屬低風險性，弘光科大護理科主任張靖梅與光田綜合醫院合作「APP應用於待產婦女疼痛減緩」計畫，運用APP介入，設計出的「溫柔生產衛教系統」，也已取得中華民國新型專利。
張靖梅指出，多數產婦待產時內心最感到害怕的就是面對產痛，當產婦越不了解產程進展，愈焦慮且身體愈無法放鬆時，所感受到的產痛就愈顯著，此APP運用在於讓產婦待產時，可讓陪產者透過APP的指引，扮演引導者角色，有效協助產婦分散注意力，運用呼吸法、生產球、按摩法、音樂療法及穴位按壓的方式，緩解對生產的恐懼與和害怕。
APP結合溫柔生產知識，導入生產球、呼吸法、按摩、音樂療法及穴位按壓等非藥物方式，實際運用於待產產婦，內容包含溫柔生產介紹、自主權選擇專區、生產姿勢及用力方式、分娩自然啟動專區、減痛專區等操作介面，減痛專區更教導拉梅茲呼吸、按摩法、生產球運動、音樂療法、穴位按壓等非藥物介入的減痛方式，強調舒適待產與分娩。
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