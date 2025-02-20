台鐵西部幹線EMU3000自由座擴大實施 下周一起增11列次
台鐵公司將於下周一起擴大辦理西部幹線自由座班次，台鐵公司表示，為進一步提升西部幹線運能，並優化乘客服務，共計新增11列次，每列次210張自由座車票，提前於乘車前7日（含當日）開放訂購。
台鐵說，本次自由座車新班次共計11列次，包含108次、110次、111次、117次、127次、131次、132次、145次（海）、146次（海）、148次及160次（海）等，每列次第9車至第11車規畫為自由座車廂，每列次販售210張自由座車票，實質增加列車運能，提供旅客於高峰時段更靈活的座位選擇。
台鐵表示，此次新增是透過分析西部幹線EMU3000型列車各班次的平均客座利用率、旅客購票習慣及自由座補票情形等數據，作為自由座班次選定基礎，以期有效優化整體服務，滿足旅客需求。為同步增進旅客行程規畫便利性，下周一起，自由座車票將開放於乘車日前7日（含當日）預售，旅客可透過台鐵公司官網及台鐵e訂通APP預訂及購票，或於各車站售票窗口及自動售票機付費與取票。
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