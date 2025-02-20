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芋頭冰棒驚見「冰凍蟑螂」！情侶吃到一半驚呼：核桃怎麼有腳？
台北市一對情侶日前在便利商店購買芋頭冰棒，沒想到這次的嘗鮮之旅竟然變成了「驚魂記」。這對情侶在電梯裡開心地品嚐芋頭冰時，赫然發現冰棒上竟然附贈了「額外的蛋白質」是一隻完整的蟑螂！
據當事人在臉書社團「爆料公社二社」上貼出一組短影片並發文描述，當時他們在電梯裡迫不及待地拆開冰棒，先是聞到濃郁的芋頭香氣，接著女友咬了第一口後稱讚味道濃郁。不料，當男友接過冰棒準備品嚐時，卻驚見一隻蟑螂的頭嵌在冰棒上！「當下我還以為是核桃，結果仔細一看，那『核桃』竟然長腿了！」男友回憶起當時的情景仍心有餘悸。
由於電梯裡還有其他人，兩人不敢直接吐出來，只能含著「冰螂」尷尬地等待電梯抵達樓層。回到家後，他們衝進廁所吐掉口中的冰棒，卻發現蟑螂的一隻腿已經被咬斷。「這麼多年吃東西偶爾看到小蟑螂已經見怪不怪，但這次是完整體，而且還這麼大隻，真的讓我崩潰！」男友表示，從此對冰棒產生了深深的陰影，苦笑：「不敢吃冰了！」
這起事件在臉書社團曝光後，引發網友熱烈討論。有網友留言表示：「哇！蟑螂夾心雪糕？」、「心裡陰影面積無限大」、「超可怕，魂都飛了啊」、「太厲害了還可以做成短視頻，都要吐死了」、「太噁心了！直接通報衛生局吧！」還有網友調侃：「賺了，廠商多給料」、「吃冰還有蛋白質」、「真的是『冰螂』了」。
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