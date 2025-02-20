快訊

教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

日職／養樂多吉祥物燕九郎中之人離世 球團證實並暫停活動

把握好天氣 今晚鋒面明起冷空氣到 北東溼冷探7度低溫

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
明天白天鋒面通過後，底層東北季風增強，水氣持續偏多，苗栗以北到東半部地區仍將維持陰天有短暫陣雨的天氣型態。本報資料照片
明天白天鋒面通過後，底層東北季風增強，水氣持續偏多，苗栗以北到東半部地區仍將維持陰天有短暫陣雨的天氣型態。本報資料照片

今天各地的溫度將有回升的趨勢，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，因為雲量仍偏多，回暖幅度不會很大，各地白天高溫普遍21至24度左右，南部25至26度。白天各地普遍都是多雲的天氣型態，由於底層為偏東風，基隆北海岸、東北角到宜蘭、花蓮一帶有些局部地形降雨的機會。

今晚到明天清晨有鋒面快速接近，並且通過北台灣上空後繼續向東移動，吳聖宇表示，今晚起苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶降雨機會提高，逐漸轉為陰天有短暫陣雨的天氣。

吳聖宇表示，明天白天鋒面通過後，底層東北季風增強，水氣持續偏多，苗栗以北到東半部地區仍將維持陰天有短暫陣雨的天氣型態，其中在北海岸、東北角到宜蘭一帶受迎風面地形影響，局部單點的累積雨量可能會相對較多。中部、南部比較不受鋒面及東北季風影響，雖然雲量偏多，降雨機會不高，山區可能有局部短暫陣雨，平地大致多雲。

周末將陸續有華南雲雨帶東移，吳聖宇表示，雖然雲雨帶主要的位置較為偏北，並沒有直接進入台灣上空，北部、東半部天氣仍受到影響，水氣較為偏多，維持陰天有短暫陣雨的天氣，中部、南部則是多雲或有陽光的天氣，山區也會有局部短暫陣雨機會。

他說，預估華南雲雨帶的影響到了下周一告一段落，水氣逐漸減少，不過在迎風面的東北部、東部仍然有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲或有陽光的天氣。

明天鋒面通過後，東北季風增強，吳聖宇表示，配合降雨增多的影響，北台灣溫度將會下降轉涼，苗栗以北到宜蘭地區高溫將會下降到16至18度，感受最為明顯，花蓮的高溫也會降到20度左右，台中以南以及台東地區比較不受影響，高溫仍有21至24度，南部高溫預報還是有可能來到25度或以上。

吳聖宇表示，周末到下周一有另一波大陸冷氣團南下，各地溫度有轉冷的趨勢，北部、東北部感受仍是最為明顯，預估周末北部、東北部白天高溫16至18度，花蓮高溫18至20度，中部高溫20至22度，南部高溫22至24度。

「下周一冷空氣強度達到最強」，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫將會進一步下降到14至16度，中部及花蓮高溫也會降到16至19度，南部高溫20至22度。

至於夜晚清晨的低溫方面，吳聖宇表示，台南以北到宜蘭的空曠地區，周六晚間到周日清晨低溫有機會降到10度或以下，周日晚間到下周一清晨這段時間溫度會更低，甚至會有7至9度低溫發生的機會。

他說，下周一晚間到下周二清晨仍然有8至10度低溫，要等到下周二白天溫度才會有較為明顯回升趨勢，冷空氣將會影響2至3天左右的時間，周日晚間到下周一全天將是冷空氣最強的時間點，要提早預防低溫出現的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫

延伸閱讀

今晚逛元宵燈會記得帶雨具 吳聖宇：溼涼天氣到周末

又濕又冷…「台灣冷吱吱」寒流報到低溫探6度 下周三轉春季型天氣

開工日第2波寒流？ 專家：有達到潛力、探4度以下低溫

春節收假後再迎第2波寒流？ 吳聖宇：有機會、還沒冷完

相關新聞

機車駕訓降低事故 地方加碼補助

為降低機車事故風險，交通部力推機車駕訓，今年持續補助每人一千三百元，各縣市府也競相加碼補助，共四．五萬個名額，有的補助翻...

芋頭冰棒驚見「冰凍蟑螂」！情侶吃到一半驚呼：核桃怎麼有腳？

台北市一對情侶日前在便利商店購買芋頭冰棒，沒想到這次的嘗鮮之旅竟然變成了「驚魂記」。這對情侶在電梯裡開心地品嚐芋頭冰時，赫然發現冰棒上竟然附贈了「額外的蛋白質」是一隻完整的蟑螂！

周日晚迎冷氣團 賈新興：下周一深夜起探7度低溫

天氣即將轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天...

下一波冷氣團不特別強但有極渦支持 鄭明典：周末降溫會很有感

今天回暖，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，根據海平面氣壓分布圖，看台灣附近的等壓線方向，地面風約略沿等壓線吹。現在的...

今回暖明起氣溫急墜 吳德榮：直逼強烈冷氣團「比上波溼冷影響更久」

今天氣溫續回升，白天略回暖，早晚偏涼微冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」...

回收保麗龍勿拆小塊…網購常見包材怎處理？環保局解答 亂丟恐罰6千

近年隨著電商平台的崛起，「網購」成為許多人購物的主要途徑之一，而為確保商品不被損壞，商家往往會使用大量包材做保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。