把握好天氣 今晚鋒面明起冷空氣到 北東溼冷探7度低溫

今天各地的溫度將有回升的趨勢，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，因為雲量仍偏多，回暖幅度不會很大，各地白天高溫普遍21至24度左右，南部25至26度。白天各地普遍都是多雲的天氣型態，由於底層為偏東風，基隆北海岸、東北角到宜蘭、花蓮一帶有些局部地形降雨的機會。

今晚到明天清晨有鋒面快速接近，並且通過北台灣上空後繼續向東移動，吳聖宇表示，今晚起苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶降雨機會提高，逐漸轉為陰天有短暫陣雨的天氣。

吳聖宇表示，明天白天鋒面通過後，底層東北季風增強，水氣持續偏多，苗栗以北到東半部地區仍將維持陰天有短暫陣雨的天氣型態，其中在北海岸、東北角到宜蘭一帶受迎風面地形影響，局部單點的累積雨量可能會相對較多。中部、南部比較不受鋒面及東北季風影響，雖然雲量偏多，降雨機會不高，山區可能有局部短暫陣雨，平地大致多雲。

周末將陸續有華南雲雨帶東移，吳聖宇表示，雖然雲雨帶主要的位置較為偏北，並沒有直接進入台灣上空，北部、東半部天氣仍受到影響，水氣較為偏多，維持陰天有短暫陣雨的天氣，中部、南部則是多雲或有陽光的天氣，山區也會有局部短暫陣雨機會。

他說，預估華南雲雨帶的影響到了下周一告一段落，水氣逐漸減少，不過在迎風面的東北部、東部仍然有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲或有陽光的天氣。

明天鋒面通過後，東北季風增強，吳聖宇表示，配合降雨增多的影響，北台灣溫度將會下降轉涼，苗栗以北到宜蘭地區高溫將會下降到16至18度，感受最為明顯，花蓮的高溫也會降到20度左右，台中以南以及台東地區比較不受影響，高溫仍有21至24度，南部高溫預報還是有可能來到25度或以上。

吳聖宇表示，周末到下周一有另一波大陸冷氣團南下，各地溫度有轉冷的趨勢，北部、東北部感受仍是最為明顯，預估周末北部、東北部白天高溫16至18度，花蓮高溫18至20度，中部高溫20至22度，南部高溫22至24度。

「下周一冷空氣強度達到最強」，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫將會進一步下降到14至16度，中部及花蓮高溫也會降到16至19度，南部高溫20至22度。

至於夜晚清晨的低溫方面，吳聖宇表示，台南以北到宜蘭的空曠地區，周六晚間到周日清晨低溫有機會降到10度或以下，周日晚間到下周一清晨這段時間溫度會更低，甚至會有7至9度低溫發生的機會。

他說，下周一晚間到下周二清晨仍然有8至10度低溫，要等到下周二白天溫度才會有較為明顯回升趨勢，冷空氣將會影響2至3天左右的時間，周日晚間到下周一全天將是冷空氣最強的時間點，要提早預防低溫出現的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。