回收保麗龍勿拆小塊…網購常見包材怎處理？環保局解答 亂丟恐罰6千

近年隨著電商平台的崛起，「網購」成為許多人購物的主要途徑之一，而為確保商品不被損壞，商家往往會使用大量包材做保護。對此，臺南市環保局分享了6種常見的網購包材垃圾的丟棄方式，即使無法被分解、回收，仍有二次利用的可能性。

臺南市環保局於FB粉專發文表示，網購所產生的包裝材料，多數無法分解或材質組成複雜，然而，在將它們當作一般垃圾處理前，仍有可多次利用的機會。

環保局表示，紙箱、保麗龍等包材可資源回收或重複利用。紙箱需將膠帶及貼紙撕除後再丟入紙類回收，若為郵局的便利箱，還可將其循環使用，節省郵資。保麗龍則可丟立體類或一般塑膠回收，不必拆成小碎塊，環保局也提醒，由於保麗龍僅耐熱攝氏70度，切勿將其當作隔熱墊使用。

網購常見的破壞袋、泡泡袋、緩衝材則為一般垃圾。商家為了避免包裝透出商品資訊、影響消費者隱私，通常會將破壞袋做成不透光材質，混入染料及複合材質的膜狀塑膠通常無法回收、只能丟入一般垃圾，但在丟棄前仍可拿來當作小型垃圾袋，增加一次使用機會。

而泡泡袋雖材質單一，但因為再利用的價值低，只能壓縮後丟入一般垃圾，或轉贈給需要的商家重複使用，留下來包裹易碎物、酒瓶。緩衝材也因為太輕薄、回收價值低，需戳破後丟入一般垃圾。

至於容易被忽略的網購出貨單，丟棄前請將個資遮蔽後，依材質把貼紙及紙類分開，貼紙丟入一般垃圾、紙類則回收。

而根據《廢棄物清理法》第50條，若未依規定做好廢棄物的回收與分類，違者將處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。