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武陵農場櫻花季交通管制延長至3月2日 有人罵有人肯定

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場櫻花季交通管制延長至3月2日，此為目前農坦內櫻花開花情形。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季交通管制延長至3月2日，此為目前農坦內櫻花開花情形。圖／武陵農場提供

今年山上櫻花盛開時間延後，武陵農場櫻花季交通管制原本到本月23日，昨天公告延長至3月2日，賞櫻專車同步延長服務，農場昨天公告後，有人罵說，開車上山住宿賞花行程已排好，新公告打亂他們行程，也有人肯定表示，如果花盛開時間延後，大批人潮湧進會影響賞花品質。

武陵農場表示，因應今年櫻花花況預測將於二月底至三月初進入滿開，為確保賞花人潮的交通順暢與安全，武陵農場昨天下午與公路局、國光客運召開會議討論，決議將櫻花季交通管制延長至3月2日，並同步取消原訂2月28日至3月2日的高乘載管制。

賞櫻專車原定於2月23日結束，管制解除後可能會有大量小型車輛湧入台7、台7甲及台8等沿線，影響交通順暢。為降低道路負荷並提供遊客更便利的公共運輸選擇，農場與公路局及國光客運協調後，決定將賞櫻專車服務延長至3月2日，以鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具進入園區。

農場強調，這次調整是基於遊客安全與整體交通考量，敬請遊客理解與配合，建議多利用賞櫻專車進入園區，以確保最佳的賞花體驗。相關細節與最新資訊，請持續關注武陵農場官網及官方社群平台。

有遊客看到公告後急跳腳說，已依原本管制時間規劃旅行，為了避開管制時間將住宿改到本月27日，現在管制延後，遊客罵「你們的公告只是參考用嗎？」

武陵農場粉專小編今天清晨在粉專再次說明，大家對於櫻花季管制延長的討論，小編都有看到，真的不是農場自己說了算，而是昨天下午和公路局等相關單位、國光客運一起討論後的決定，主要是因為今年花況真的很好，預計二月底到三月初才會進入最美的滿開期，加上如果賞櫻專車停駛後，大量小客車一擁而入，台7、台7甲、台8沿線可能會直接塞爆，這樣不僅影響賞花品質，也可能造成交通安全問題。

小編說，「知道這樣的決定可能會影響到部分遊客的行程安排，但一切都是為了讓大家有更好的賞花環境，希望大家能夠理解！我們也會持續關注花況和交通狀況，感謝大家的支持和體諒，一起期待最美的武陵櫻花吧」。

櫻花季 武陵農場 賞花

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