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周日晚迎冷氣團 賈新興：下周一深夜起探7度低溫

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
明天受鋒面通過及偏強東北季風影響，苗栗以北及宜花有局部短暫雨，午後台中山區及台東亦有零星短暫雨。本報資料照片
明天受鋒面通過及偏強東北季風影響，苗栗以北及宜花有局部短暫雨，午後台中山區及台東亦有零星短暫雨。本報資料照片

天氣即將轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天受鋒面通過及偏強東北季風影響，苗栗以北及宜花有局部短暫雨，午後台中山區及台東亦有零星短暫雨。周六，北北基宜有局部短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。

他說，周日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後台中山區及花東山區亦有零星短暫雨。周日傍晚後至下周一，有受偏強大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後南部山區及花東亦有零星短暫雨。預估下周一深夜至下周二清晨，苗栗以北空曠區有7至9度的低溫，台北氣象站有接近12.0至13.0度的低溫。

下周二起白天氣溫漸回升，賈新興說，下周二至下周三，午後局部山區轉多雲；下周三晚上至下周四清晨，受水氣移入影響，苗栗以北及宜蘭轉有零星短暫雨。下周四，午後新北山區有零星短暫雨。下周五受微弱鋒面通過影響，彰化以北轉有局部短暫雨，宜花東亦轉有零星短暫雨。下周六，清晨宜花東沿海有零星短暫雨，午後竹苗以北山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 宜蘭

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