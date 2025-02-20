今回暖明起氣溫急墜 吳德榮：直逼強烈冷氣團「比上波溼冷影響更久」
今天氣溫續回升，白天略回暖，早晚偏涼微冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴時多雲、易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。北部14至24度、中部14至27度、南部14至29度、東部13至26度。
吳德榮說，明天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，大陸冷氣團南下，氣溫降，愈晚愈冷。周六冷空氣持平，周日再南下並影響至下周二清晨，「比上波溼冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，要注意保暖」。
至於最冷時間點，吳德榮表示，周日入夜至下周一晨氣溫降至最低；屆時能否觸及強烈大陸冷氣團的標準？「很接近、但還說不一定，應繼續觀察」。
吳德榮表示，下周二白天起至下周四台灣在暖氣團範圍內，各地為溫暖如春、易起霧的天氣，無明顯冷空氣，所以沒有冷到2月底的條件。下周五有一道鋒面尾端掠過，冷空氣還是不明顯，鋒面尾端的降雨有調弱的趨勢，且持續調整中，應持續觀察最新資料。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言