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今回暖明起氣溫急墜 吳德榮：直逼強烈冷氣團「比上波溼冷影響更久」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
明天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，大陸冷氣團南下，氣溫降，愈晚愈冷。聯合報系資料照片
明天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，大陸冷氣團南下，氣溫降，愈晚愈冷。聯合報系資料照片

今天氣溫續回升，白天略回暖，早晚偏涼微冷；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴時多雲、易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。北部14至24度、中部14至27度、南部14至29度、東部13至26度。

吳德榮說，明天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，大陸冷氣團南下，氣溫降，愈晚愈冷。周六冷空氣持平，周日再南下並影響至下周二清晨，「比上波溼冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，要注意保暖」。

至於最冷時間點，吳德榮表示，周日入夜至下周一晨氣溫降至最低；屆時能否觸及強烈大陸冷氣團的標準？「很接近、但還說不一定，應繼續觀察」。

吳德榮表示，下周二白天起至下周四台灣在暖氣團範圍內，各地為溫暖如春、易起霧的天氣，無明顯冷空氣，所以沒有冷到2月底的條件。下周五有一道鋒面尾端掠過，冷空氣還是不明顯，鋒面尾端的降雨有調弱的趨勢，且持續調整中，應持續觀察最新資料。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式模擬28日8時地面氣壓及降水圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，鋒面尾端快速掠過，鋒後冷空氣弱，尾端的降雨有調弱的趨勢。美國模式模擬28日8時地面氣壓及降水圖（右圖，取自tropical tidbits）顯示，鋒面尾端快速掠過，冷空氣不明顯，降雨亦有調弱的趨勢。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式模擬28日8時地面氣壓及降水圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，鋒面尾端快速掠過，鋒後冷空氣弱，尾端的降雨有調弱的趨勢。美國模式模擬28日8時地面氣壓及降水圖（右圖，取自tropical tidbits）顯示，鋒面尾端快速掠過，冷空氣不明顯，降雨亦有調弱的趨勢。圖／取自「洩天機教室」專欄

冷氣團 吳德榮 氣溫

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