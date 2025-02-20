快訊

態度180度大轉變 川普稱烏克蘭總統是「未經選舉的獨裁者」

今天回暖注意濃霧 明天鋒面+冷空氣一波波 周日冷氣團南下

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今天各地氣溫持續回升，早晚較涼，低溫13至17度，高溫在西半部約23至25度，東半部21至22度。本報資料照片
今天各地氣溫持續回升，早晚較涼，低溫13至17度，高溫在西半部約23至25度，東半部21至22度。本報資料照片

把握今天回暖好天氣，中央氣象署表示，今天各地氣溫持續回升，早晚較涼，低溫13至17度，高溫在西半部約23至25度，東半部21至22度。東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，周日大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三華南雲雨區東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周四至下周六基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

今晚至明天清晨桃園至高雄地區、下周四夜晚清晨西半部局部地區及離島易有低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意交通安全。

今晚至明天清晨中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。氣象署說，近期天氣變化快速，後期冷空氣強度及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

冷氣團 桃園

延伸閱讀

周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

全台三溫暖！明衝上20度 周五階梯式降溫最冷時間曝光剩11度

周末恐迎寒流？賈新興曝最冷時間點 台北探9.5度低溫

冷氣團今晨達標 吳德榮：今明回暖周五再轉冷 不致凍到2月底

相關新聞

機車駕訓降低事故 地方加碼補助

為降低機車事故風險，交通部力推機車駕訓，今年持續補助每人一千三百元，各縣市府也競相加碼補助，共四．五萬個名額，有的補助翻...

今回暖明天再迎冷氣團 「以桃竹為界」北溼冷、南乾冷

今天回暖，不過，又要變天了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冬末春初的天氣變化真的非常快速，大陸冷氣團減弱，今天...

醫學中心門診營收占比 9家恐超標

健保邁入卅年，個別醫院總額今年上路，醫學中心門診營收占比需低於百分之五十五，為重大監測指標。本報掌握去年健保總額申報資料...

健康主題館╱泡泡尿不一定是腎病 腎異常5徵兆評估

「尿尿起泡了，是不是腎臟有問題？」一名中年男性看診詢問醫師，擔心罹患慢性腎臟病，會大大影響生活品質。國泰醫院腎臟內科主任級醫師馮祥華表示，泡沫尿並不一定代表腎臟出事，主要是檢查蛋白尿指數，並以「腎絲球過濾率」來評估腎臟功能，才能進一步診斷。

明年步入超高齡社會 衛福部：「長照3.0」打造10分鐘生活圈

明年將步入超高齡社會，政府長照政策進化至三點○。衛福部次長呂建德表示，重點在於「十分鐘生活圈」，讓長者在地安老的需求在開...

素質比陸客糟？他細數台灣旅客國外「脫序4罪狀」 網嘆：自以為國際名聲很棒

出國旅遊不僅是放鬆身心的機會，也是一場文明素養的考驗。近日一篇PTT貼文讓台灣旅客的素質問題浮上檯面，一位網友表示，自己幾次出國發現…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。