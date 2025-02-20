今天回暖注意濃霧 明天鋒面+冷空氣一波波 周日冷氣團南下

把握今天回暖好天氣，中央氣象署表示，今天各地氣溫持續回升，早晚較涼，低溫13至17度，高溫在西半部約23至25度，東半部21至22度。東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，周日大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三華南雲雨區東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周四至下周六基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

今晚至明天清晨桃園至高雄地區、下周四夜晚清晨西半部局部地區及離島易有低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意交通安全。

今晚至明天清晨中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。氣象署說，近期天氣變化快速，後期冷空氣強度及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。