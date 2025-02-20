今回暖明天再迎冷氣團 「以桃竹為界」北溼冷、南乾冷

今天回暖，不過，又要變天了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冬末春初的天氣變化真的非常快速，大陸冷氣團減弱，今天白天各地回溫，北部大多數地方應該都能回到20度以上，天氣也不錯，但是，只能撐一天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為下一波冷氣團，明天就會緊接著抵達，這波水氣量不少，而且會先行移入，北部、宜花今晚起就會陸續飄雨，東北角雨特別多。周末則是冷氣團本體抵達，預計周六至下周一，都在影響範圍內。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，現在看起來，大概會以桃竹為界，呈現北溼冷、南乾冷的分布，北台灣在溼冷的狀況下，冷意會特別明顯，中南部則是一如既往的乾冷。下周二冷氣團減弱後，才有再回溫的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。