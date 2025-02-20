蛋價跌飼料漲 雞農盼政府補助停養

近半年來國內雞蛋產量持續生產過剩，目前每天滯銷仍高達一四○萬顆，產地價每斤只剩廿二點五元、批發價卅二元，跟去年同期相較，蛋價幾乎腰斬。不料多家飼料大廠近日陸續宣布飼料每公斤調漲零點四元，蛋農飼養成本增加，讓不少蛋農大嘆「雪上加霜」。

中華民國養雞協會表示，盼農業部能提供停養補助，幫助恢復產銷秩序。農業部畜牧司長李宜謙表示，將建議財政部延長免徵玉米進口營業稅政策，以降低飼料上漲壓力。

近期國際原物料價格持續上漲，大宗物資黃豆、玉米價格上揚，包括福壽實業、茂生農經等飼料大廠近期陸續公告，為反映國內外原料持續高漲，畜禽飼料價格每公斤調漲○點四元。業者說，應該還會有更多飼料廠跟進漲價。

南部蛋農直言，去年底已開始出現棄養潮，許多蛋雞產轉讓出售，現在飼料漲價更是雙重打擊，從四月起又要進入長達四至五個月的雞蛋消費淡季，恐怕棄養潮會愈演愈烈。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，因為國際原物料上漲，飼料大廠反映成本漲價，也無可厚非，但蛋價持續探底，不但對買氣沒有幫助，只會逼蛋農棄養、離農，希望蛋價可以適度調漲，適時反映飼養成本，協會也正研擬一套鼓勵蛋農停養的補助辦法，盼能獲得農業部支持，可以比照稻作休耕補助，減少蛋農虧損，也有助恢復產銷秩序。