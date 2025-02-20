聽新聞
0:00 / 0:00

明年步入超高齡社會 衛福部：「長照3.0」打造10分鐘生活圈

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部次長呂建德表示，政府長照政策進化至三點○，目標要推「十分鐘生活圈」，讓長者在地安老的需求可以在開車路程十分鐘內滿足。示意圖。圖／聯合報系資料照片
衛福部次長呂建德表示，政府長照政策進化至三點○，目標要推「十分鐘生活圈」，讓長者在地安老的需求可以在開車路程十分鐘內滿足。示意圖。圖／聯合報系資料照片

明年將步入超高齡社會，政府長照政策進化至三點○。衛福部次長呂建德表示，重點在於「十分鐘生活圈」，讓長者在地安老的需求在開車路程十分鐘內獲得滿足。另展開「托老」服務，建立短期的失能失智長者托顧場所，以及一生一次免費「預立醫療照護諮商」。

據人口統計，目前老年人口四四三萬人，占總人口約百分之十九，推估明年進入超高齡社會。呂建德提出長照三點○的三大願景，分別為健康老化、在地安老、安寧善終。

為在地老化，長照三點○推動「十分鐘生活圈」，呂建德表示，不同健康狀況的年長者均能在十分鐘車程的距離找到所需要資源，希望達到一村里一個關懷據點，整合社區據點、小規模多機能服務中心、日照中心等。

呂建德表示，目前國內仍無托老服務，希望建立短期失能失智長者托顧場所，擬以外籍照顧人力補足機構夜間照顧人力。另推動試辦計畫，以八個家庭為一個單位，政府補助一名專責照顧人力，搭配二名原本的家庭照顧者，以「時間銀行」概念互助喘息，減輕照顧負擔。

在醫療照顧整合上，強化以中風患者為對象的健保急性後期整合照護計畫（ＰＡＣ），做到「出院到回家無縫接軌」。呂建德說，將輔導地區醫院轉型為類似日本的復健醫院，或與社區式職能治療所合作等，讓病人出院前接受評估準備，返家後即可獲得所需的服務。

安寧善終部分，呂建德說，將放寬住院特定病人的「預立醫療照護諮商」給付，研擬一定年齡以上者，提供一生一次的免費諮商服務。

人力 呂建德 老化 衛福部 長照

延伸閱讀

長照3.0打造十分鐘生活圈 長者需求車程10分鐘可完成

壯世代用詞排擠身障疑慮 衛福部次長呂建德憂加劇社會分裂

防托育兒虐 呂建德：兒少權法擬禁體罰、調整安置順序

長者不繳健保費、社福被剝二層皮 呂建德：社安網破亡了

相關新聞

機車駕訓降低事故 地方加碼補助

為降低機車事故風險，交通部力推機車駕訓，今年持續補助每人一千三百元，各縣市府也競相加碼補助，共四．五萬個名額，有的補助翻...

醫學中心門診營收占比 9家恐超標

健保邁入卅年，個別醫院總額今年上路，醫學中心門診營收占比需低於百分之五十五，為重大監測指標。本報掌握去年健保總額申報資料...

健康主題館╱泡泡尿不一定是腎病 腎異常5徵兆評估

「尿尿起泡了，是不是腎臟有問題？」一名中年男性看診詢問醫師，擔心罹患慢性腎臟病，會大大影響生活品質。國泰醫院腎臟內科主任級醫師馮祥華表示，泡沫尿並不一定代表腎臟出事，主要是檢查蛋白尿指數，並以「腎絲球過濾率」來評估腎臟功能，才能進一步診斷。

明年步入超高齡社會 衛福部：「長照3.0」打造10分鐘生活圈

明年將步入超高齡社會，政府長照政策進化至三點○。衛福部次長呂建德表示，重點在於「十分鐘生活圈」，讓長者在地安老的需求在開...

周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

明天氣溫持續回溫，但周五起鋒面通過、東北季風南下，迎風面會出現較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周日起受到冷氣團影響...

素質比陸客糟？他細數台灣旅客國外「脫序4罪狀」 網嘆：自以為國際名聲很棒

出國旅遊不僅是放鬆身心的機會，也是一場文明素養的考驗。近日一篇PTT貼文讓台灣旅客的素質問題浮上檯面，一位網友表示，自己幾次出國發現…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。