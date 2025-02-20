明年步入超高齡社會 衛福部：「長照3.0」打造10分鐘生活圈

明年將步入超高齡社會，政府長照政策進化至三點○。衛福部次長呂建德表示，重點在於「十分鐘生活圈」，讓長者在地安老的需求在開車路程十分鐘內獲得滿足。另展開「托老」服務，建立短期的失能失智長者托顧場所，以及一生一次免費「預立醫療照護諮商」。

據人口統計，目前老年人口四四三萬人，占總人口約百分之十九，推估明年進入超高齡社會。呂建德提出長照三點○的三大願景，分別為健康老化、在地安老、安寧善終。

為在地老化，長照三點○推動「十分鐘生活圈」，呂建德表示，不同健康狀況的年長者均能在十分鐘車程的距離找到所需要資源，希望達到一村里一個關懷據點，整合社區據點、小規模多機能服務中心、日照中心等。

呂建德表示，目前國內仍無托老服務，希望建立短期失能失智長者托顧場所，擬以外籍照顧人力補足機構夜間照顧人力。另推動試辦計畫，以八個家庭為一個單位，政府補助一名專責照顧人力，搭配二名原本的家庭照顧者，以「時間銀行」概念互助喘息，減輕照顧負擔。

在醫療照顧整合上，強化以中風患者為對象的健保急性後期整合照護計畫（ＰＡＣ），做到「出院到回家無縫接軌」。呂建德說，將輔導地區醫院轉型為類似日本的復健醫院，或與社區式職能治療所合作等，讓病人出院前接受評估準備，返家後即可獲得所需的服務。

安寧善終部分，呂建德說，將放寬住院特定病人的「預立醫療照護諮商」給付，研擬一定年齡以上者，提供一生一次的免費諮商服務。