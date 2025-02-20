醫學中心門診營收占比 9家恐超標

健保邁入卅年，個別醫院總額今年上路，醫學中心門診營收占比需低於百分之五十五，為重大監測指標。本報掌握去年健保總額申報資料，全台廿二家醫學中心共有九家超標，台大醫院也只在及格邊緣，占比剛好為百分之五十五。

一名醫界人士提供去年度健保總額醫學中心申報資料，門診占比最高的前五名分別為國泰（百分之六十一點四）、萬芳醫院（百分之五十九點五）、新光醫院（百分之五十九點一），台北馬偕（百分之五十八點二）、新竹台大（百分之五十六點七），如今年仍維持此占比，恐遭懲罰，營收大失血。

新光醫院副院長洪子仁表示，台灣民眾可自由就醫，醫院不能以任何理由拒絕病人掛號，健保署在執行此政策前，務必調高急、重、難症等給付標準，擬定配套措施，否則多家醫學中心都將受罰，且強制求降低門診比率，這根本變相懲罰大型醫院。

洪子仁呼籲，在要求醫院降低門診比率前，健保署應擬定有效的分級醫療方案，讓病人別往大醫院擠，除提高急重症給付外，另建議對電腦斷層、核磁共振等高價檢驗檢查，收取部分負擔，因為許多患者至大醫院就醫，就是希望接受昂貴的精密檢查。

台北榮總院長陳威明指出，健保要求所有醫學中心門診營收占比降至百分之五十五，可能性應不高，因就醫方便，患者想至醫學中心就診，任誰也擋不住，這在執行上恐有難度。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，台大每天門診人數破萬人，超標被罰的機率相當高，院方該如何因應，這需內部討論，更期待健保署提供解方及建議。