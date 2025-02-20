台鐵人員疏忽 2個月發生5起調車事故

台鐵調車事故頻傳，七堵站前天晚間進行調車作業時，因調車人員疏忽擠壞轉轍器，這也是台鐵近兩個月來，第五起調車事故。交通部鐵道局表示，將針對冒進號誌等三種高危害風險行為加強執法；學者則建議，應檢討目前教育訓練的師資、時數及方式。

台鐵七堵調車場十八日晚間進行調車作業時，當時調車完畢，調動機解聯欲單機出庫，但調車人員疏於確認即開出，導致擠出一三○號轉轍器而使桿件受損，所幸無人受傷，損壞設備於昨凌晨修復完畢，無影響正線行車，全案已由運安處調查中。這也是台鐵近兩個月以來，第五起調車事故。

台鐵北區營運處指出，針對相關疏忽人員將依規定嚴懲，同時對全體調車人員進行演訓，於現場就調車工作路線、環境、ＳＯＰ等實地演練，防止類似情事發生。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，台鐵恐因新的安全文化尚未建立，加上資深員工退休、新進人員無人指導，台鐵需檢討目前教育訓練的師資、時數與方式，確實與第一線的工作人員溝通，共同面對執行面密集出現的問題，並提出改善做法，以避免相關事故再度發生。

鐵道局表示，有關近來台鐵發生五起調車作業事故事件，已要求台鐵加強內部管理及稽核作業，以防範調車事故事件的發生。

鐵道局說，本月行文各鐵路機構，要求針對冒進號誌、退行運轉、推進運轉及調車時未採取必要之防護措施及同一閉塞區間同時運轉二列以上列車等三個高危害風險行為，加強執法，相關事故或異常事件經調查後，若確定違規將會開罰。