聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵人員疏忽 2個月發生5起調車事故

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵調車事故頻傳，七堵站前天晚間進行調車作業時，因調車人員疏忽擠壞轉轍器，這也是台鐵近兩個月來，第五起調車事故。交通部鐵道局表示，將針對冒進號誌等三種高危害風險行為加強執法；學者則建議，應檢討目前教育訓練的師資、時數及方式。

台鐵七堵調車場十八日晚間進行調車作業時，當時調車完畢，調動機解聯欲單機出庫，但調車人員疏於確認即開出，導致擠出一三○號轉轍器而使桿件受損，所幸無人受傷，損壞設備於昨凌晨修復完畢，無影響正線行車，全案已由運安處調查中。這也是台鐵近兩個月以來，第五起調車事故。

台鐵北區營運處指出，針對相關疏忽人員將依規定嚴懲，同時對全體調車人員進行演訓，於現場就調車工作路線、環境、ＳＯＰ等實地演練，防止類似情事發生。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，台鐵恐因新的安全文化尚未建立，加上資深員工退休、新進人員無人指導，台鐵需檢討目前教育訓練的師資、時數與方式，確實與第一線的工作人員溝通，共同面對執行面密集出現的問題，並提出改善做法，以避免相關事故再度發生。

鐵道局表示，有關近來台鐵發生五起調車作業事故事件，已要求台鐵加強內部管理及稽核作業，以防範調車事故事件的發生。

鐵道局說，本月行文各鐵路機構，要求針對冒進號誌、退行運轉、推進運轉及調車時未採取必要之防護措施及同一閉塞區間同時運轉二列以上列車等三個高危害風險行為，加強執法，相關事故或異常事件經調查後，若確定違規將會開罰。

台鐵 鐵道

延伸閱讀

台鐵2個月5起調車事故！學者指3點檢討 鐵道局加強執法

台鐵七堵站調車「擠壞轉轍器」 2個月來第5起調車意外

高鐵南延後距離太近 學者稱左營站未來可能成支線

台鐵2個月4起調車意外 鐵道局：最快4月公布調查結果

相關新聞

機車駕訓降低事故 地方加碼補助

為降低機車事故風險，交通部力推機車駕訓，今年持續補助每人一千三百元，各縣市府也競相加碼補助，共四．五萬個名額，有的補助翻...

醫學中心門診營收占比 9家恐超標

健保邁入卅年，個別醫院總額今年上路，醫學中心門診營收占比需低於百分之五十五，為重大監測指標。本報掌握去年健保總額申報資料...

健康主題館╱泡泡尿不一定是腎病 腎異常5徵兆評估

「尿尿起泡了，是不是腎臟有問題？」一名中年男性看診詢問醫師，擔心罹患慢性腎臟病，會大大影響生活品質。國泰醫院腎臟內科主任級醫師馮祥華表示，泡沫尿並不一定代表腎臟出事，主要是檢查蛋白尿指數，並以「腎絲球過濾率」來評估腎臟功能，才能進一步診斷。

明年步入超高齡社會 衛福部：「長照3.0」打造10分鐘生活圈

明年將步入超高齡社會，政府長照政策進化至三點○。衛福部次長呂建德表示，重點在於「十分鐘生活圈」，讓長者在地安老的需求在開...

周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

明天氣溫持續回溫，但周五起鋒面通過、東北季風南下，迎風面會出現較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周日起受到冷氣團影響...

素質比陸客糟？他細數台灣旅客國外「脫序4罪狀」 網嘆：自以為國際名聲很棒

出國旅遊不僅是放鬆身心的機會，也是一場文明素養的考驗。近日一篇PTT貼文讓台灣旅客的素質問題浮上檯面，一位網友表示，自己幾次出國發現…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。