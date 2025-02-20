機車駕訓降低事故 地方加碼補助

為降低機車事故風險，交通部力推機車駕訓，今年持續補助每人一千三百元，各縣市府也競相加碼補助，共四．五萬個名額，有的補助翻倍，等於免訓練費，雲林縣甚至給參訓學生公假。台北市則鎖定高齡騎士推出免費駕訓班，因應高齡騎士死傷人數增加趨勢。

根據交通部統計，去年截至十一月止，機車交通事故共造成一六九六人死亡，其中少年無照駕駛有卅九人，較前年同期增加三人，高齡者無照駕駛則有一七一人。若參加機車駕訓考取駕照者，上路後違規風險降低五成九、事故風險減三成六，若同時參加機車駕訓及道路安駕訓練，違規風險更降低六成四、事故風險降低五成一。

現行機車駕訓費最低兩千八百元，中央與地方紛紛補助民眾鼓勵參訓，學習正確騎乘技巧。目前全台除連江縣沒有駕訓班而未補助外，其他縣市今年都確定提供至少一千元的加碼補助，部分縣市補助金額研議中，連同中央補助共兩千三百元，機車駕訓自費省很大；嘉義縣市、高雄市今年更大方全額補助，等於免費上機車駕訓班。

雲林縣長張麗善表示，去年加碼補助機車駕訓一千三百元後，全年機車肇事死亡人數較前年減少十九人，政策奏效，今年補助延續且名額無上限，縣民或到雲林工作、求學的民眾均可申請，縣內高中職以上學生參訓還可請公假。

桃園市交通局今年仍補助一千三百元，但因滿十八歲仍無照駕駛的人數長年居高不下，且事故人數占整體機車事故人數百分之八點七，比未成年無照駕駛的百分之一點還要高，今年將針對這類族群微調補助辦法，二月底前推出。

此外，為協助民眾考機車駕照，桃園市政府近年廣設機車考照練習場，比照考照場地標準圖施作，讓民眾就近練習直線七秒、Ｓ型轉彎等考照「魔王關卡」。桃園市目前有十三處練習場，交通局預計今年再增設三處。

台北市交通局交安科長鄭麗淑說，今年補助方案只要滿十八歲、不限設籍台北，在北市普通重機駕訓班同時參加場內及場外訓練，都加碼補助，最高兩千七百元。有駕照的高齡者也可參加高齡駕訓班，免費精進騎乘技巧。

多名地方民代均表示，補助機車駕訓班考照費用是好政策，但僧多粥少，常沒到年底就用罄，建議擴編，同時嚴格取締，才能促使無照者積極考照；也應適時增加訓練強度，增加對法規、道路實際使用與標線號誌的熟悉度。