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血友病最愛問╱整合治療團隊 救援血友病急重症

聯合報／ 記者周佩怡╱採訪整理
台南市立醫院醫療副院長暨中心主治醫師李楊成 。本報資料照片
台南市立醫院醫療副院長暨中心主治醫師李楊成 。本報資料照片

Q：血友病如果發生急重症該怎麼辦？

血友病是先天性凝血障礙疾病，即使是輕度患者，在創傷或手術後也可能面臨過量出血的風險，應盡快尋求有整合治療團隊的醫療單位協助。

一名46歲的血友病患者，因跌倒骨折，出現皮下大面積出血，被送至台南市立醫院急診。台南市立醫院醫療副院長暨中心主治醫師李楊成說，血友病整合治療中心立即透過骨科、急診、外科醫師與血液腫瘤科醫師共同會診，辨識出血狀況，及時處理出血，並避免復原過程中的出血併發症。

過去因醫療資源的不足及疾病知識普及率低，血友病患者的生活品質受到極大影響，不少人因缺乏凝血因子補充而導致關節損傷與肌肉萎縮，影響行動能力及日常生活。為了改善這情況，台南市立醫院的血友病整合治療中心，結合血液科、骨科、復健科、牙科及身心科等多科資源，依據患者的疾病類型與個別需求，量身訂制治療計畫。

李楊成舉例，當患者出現關節疼痛時，血液腫瘤科會負責擬定治療方案，骨科和復健科則專注術後康復；若患者需拔牙，牙科醫師會在補充凝血因子後進行治療；對於年長患者可能面臨的三高或慢性肝病，肝膽腸胃科則提供相應的醫療支持。

血友病整合治療中心會考量患者的工作性質、交通便利性與回診頻率，提供個人化的醫療規畫。李楊成分享，一位30多歲男性患者早期因對凝血因子產生抗體，治療成效不佳，但改用健保給付的非凝血因子藥物後，出血情況大幅減少，生活逐漸恢復正常，心態也轉為積極，不僅帶著兩個孩子參加中心舉辦的衛教活動，還將這些活動視為特別的親子時光，展現了疾病管理對生活品質的正向影響。

每年血友病整合治療中心舉辦兩次衛教活動，提供安全的學習與交流環境，幫助患者了解傷口處理方法、最新治療趨勢及日常防護技巧，可減少患者對受傷出血的恐懼，鼓勵參與社交與正常生活。

患者 醫師

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