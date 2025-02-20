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東南亞潑水節將至 M痘泰國現蹤

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
參加東南亞國家潑水節，如果預期有風險行為，可考慮打疫苗保護。本報資料照片
參加東南亞國家潑水節，如果預期有風險行為，可考慮打疫苗保護。本報資料照片

四月中旬將迎來東南亞國家潑水節活動，疾管署發言人曾淑慧表示，泰國已經出現M痘第一分支Ib病毒株病例，加上潑水節吸引各國遊客狂歡，如果預期有風險行為，考量疫苗保護力及疫苗施打的間隔，建議民眾把握這兩周前往合約院所接種M痘疫苗。

東南亞國家潑水節慶典活動將在四月中旬展開，泰國今年一月曾向世界衛生組織通報3例M痘第1分支Ib病毒株確診病例，皆為30至40多歲女性，在阿拉伯聯合大公國返回泰國途中出現症狀。全球M痘今年一月新增約4800例，主要發生在非洲，另美、加、中、泰等地皆出現Ib病例，世界衛生組織已列為國際關注公共衛生緊急事件。

我國今年累積3例確診M痘本土病例，未有感染M痘第1分支病毒株個案；自從列入第二類法定傳染病後，累計確診454例病例，分別為426例本土及28例境外移入。M痘疫苗目前提供公費、自費兩種方式接種。曾淑慧說，疫苗需接種兩劑才有完整9成保護力，兩劑需間隔至少4周，而接種疫苗至少需14天方可產生完整保護力，若有需要者近期可以安排接種。

公費M痘疫苗接種條件，包括近一年有風險性行為者、多重性伴侶、過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等。若不符合公費資格，但經醫師評估確有暴露風險者，可以透過旅遊醫學門診自費接種。

M痘 東南亞 潑水節 疫苗 確診

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