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異位性皮膚炎新療法 少女重拾開朗

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，台灣約200萬人深受其苦，患者常因劇烈搔癢、皮膚紅腫、脫屑等症狀所困擾，嚴重影響生活品質。不僅影響外觀，更造成患者心理的負擔，甚至影響社交生活。

三軍總醫院皮膚科部主治醫師陳奕先說，異膚不僅是一種皮膚病，更與「異位性體質四重奏」相關，包括濕疹、食物過敏、氣喘、慢性鼻炎等，約85%病人會在5歲前發病，會出現全身性搔癢、癢疹、流湯流水或搔癢濕疹病灶，更有病童因為抓到流血，家長需要每天洗床單。

傳統治療包括外用類固醇、鈣調磷酸酶抑制劑、抗組織胺、免疫調節藥物等，但治療效果有限，長期使用可能產生副作用，反覆發作更會讓患者對治療失去信心。近年醫學界開發出更精準的生物製劑和小分子標靶藥物等新型療法，能有效抑制發炎機制，大幅降低發作頻率，副作用較少。

陳奕先分享一位14歲少女案例，她在2、3歲時發病，嚴重時全身病灶流湯流水，長期使用類固醇導致身形改變，臉部看起來像娃娃魚般，腹部出現妊娠紋，使用生物製劑幾個月後，整個人煥然一新，因為沒有類固醇藥物影響，減去20公斤，皮膚得到大幅改善，重拾開朗性格。

陳奕先呼籲，異膚患者應及早就醫，尋求專業醫師的診斷與治療建議，並積極配合醫囑，正確使用藥物與護膚措施，並可考慮新興治療，以提升控制效果。

患者 陳奕 類固醇

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