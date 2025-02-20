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健康你我他／跟著教練健身 寫日記防退化

聯合報／ 文／顏婉如（高市左營）
人到中年更應該珍惜健康，身體需要好好鍛鍊，體力也要維持。圖／顏婉如提供
人到中年更應該珍惜健康，身體需要好好鍛鍊，體力也要維持。圖／顏婉如提供

在新冠疫情前，我曾經跟著個人教練進行訓練，持續將近5年。然而，疫情的關係，一對一的近距離訓練變得不再合適，只好暫停。沒想到這一停，也是將近5年。人生能有多少個5年、甚至10年呢？

這一、兩年我一直想著要重新開始跟教練訓練，但總是拖延。直到今年初一場重感冒，讓我咳了將近兩個星期，講話時都覺得痛苦不堪，已經好久沒生這麼嚴重的病了，而且身體也變得容易疲勞，這才驚覺，人到中年更應該珍惜健康，身體需要好好鍛鍊，體力也要維持，於是我決定─這將是新春健康計畫的第一步。

去年上半年，因為工作上的重大變動，我的內心變得焦慮不安，情緒起伏讓自己都認不出來。大家往往只關注身體健康，生病時會去看醫師、吃藥，卻容易忽略心靈的健康。事實上，心理狀態同樣會影響身體的生理運作。有了這次經驗我深刻體會到，照顧自己，不只是身體，心靈健康也一樣重要。

此外，頭腦也需要持續運作與學習。我計畫開始學習韓文，還有一些居家基本的水電修繕技巧。寫日記記錄心中的想法、寫作、投稿徵文也是有趣的經驗。不僅能預防與減緩退化，還能激發思維，讓頭腦保持靈活。

新的一年，從身體、心靈到學習，我都要好好照顧自己，迎接更健康、更充實的生活。

教練 疫情 醫師

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