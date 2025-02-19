音樂界鐵人三項 衛武營2025瘋迷24聚焦柴可夫斯基

衛武營國家藝術文化中心瘋迷24系列節目，被封為音樂界鐵人三項而聞名，今年聚焦俄國旋律大師柴可夫斯基為題，22日傍晚起將以24小時超過300位音樂家輪番演出，引領觀眾走進柴可夫斯基的世界，感受靈魂深處旋律的力量，21日還將推出前夜限定的尤金・奧涅金歌劇音樂會，為瘋迷揭開序幕。

瘋迷24系列以全天24小時不間斷的音樂演出，讓觀眾沉浸古典音樂大師的創作之中，已然成為全台愛樂者年度必訪節目之一。

今年以柴可夫斯基為題，22日下午5時至23日下午5時，24小時超過300位音樂家輪番演出，加上21日周五晚上7時30分的前夜限定尤金・奧涅金歌劇音樂會，嗨翻愛樂迷。

藝術總監簡文彬表示，瘋迷24系列2022開辦以來，已帶領樂迷探索舒伯特、莫札特和貝多芬等作曲家的音樂世界，今年在三發地產股份有限公司和陳啟川先生文教基金會的鼎力支持下，跳脫過去3年德奧樂派作曲家正統，以柴可夫斯基為題。