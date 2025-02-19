周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

明天氣溫持續回溫，但周五起鋒面通過、東北季風南下，迎風面會出現較大雨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，周日起受到冷氣團影響，最冷時刻落在周日至下周一清晨，西半部、東北部低溫下探11度，局部低區溫度更低，下周二冷氣團才會減弱。

林定宜說，今晚至明天（19、20日）東半部、恆春半島有局部短暫降雨，桃園以北、各山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；周五（21日）鋒面通過、水氣多，桃園以北、東半部有局部短暫降雨，北部、中部山區有零星短暫降雨，並持續到周日（23日）。

下周一（24日）水氣稍減，但迎風面的基隆北海岸、東半部仍有局部短暫樣雨，桃園以北有零星短暫降雨，其他地區多雲到晴。

下周二（25日）水氣更少，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨；下周三（26日）華南雲雨東移，水氣再增多，北部、東北部有局部短暫降雨，花東也有零星短暫降雨。

溫度方面，林定宜指出，明天環境風向轉為偏東風到東南風，氣溫回升，早晚較涼，各地低溫約13至17度，西半部高溫23至25度，東半部高溫21至25度。

周五鋒面通過、東北季風增強，周六持續受東北季風影響，周日大陸冷氣團南下，並持續影響至下周一。林定宜說，周日至下周一清晨為下波冷氣團最冷時刻，預計西半部、東北度低溫11至13度，花東14、15度，局部地區氣溫還會再下降；目前預估下波冷空氣為冷氣團等級，比今天這波冷氣團還強，但還不到寒流等級。

降雪方面，林定宜表示，明晚至周五清晨，中部以北3000公尺時高山有零星降雪機率；另外，今晚至明天清晨中南部、明晚至周五清晨桃園至台南地區，易有局部低雲或霧影響能見度。