從靠陸客賺飽到倒閉…旅行公會曝曾打算自行開放 再籲解除禁團令

兩岸旅遊禁令未解，目前國內仍有禁止組團赴大陸旅遊的禁團令，引發業者不滿。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光今發表聲明指出，全台多位旅行公會曾達共識要自行宣布開放組團赴陸，如今陸方已宣布將開放上海、福建旅客來台，呼籲我方政府也應開放。

姚大光表示，1987年11月2日台灣開放到大陸探親旅行，至今有37年；2008年7月18日，開放大陸居民來台團體及自由行也有16年。兩岸人民的交流交往在2015年達到最高峰，從沒有發生重大政治及意外事件。如果有也在旅行公會全國聯合會的努力調處中得到妥善的安排。

姚大光指出，2022年初疫情趨緩世界逐漸開放，全世界觀光主管機關都在積極的推動恢復出境及入境旅遊，而台灣一直有禁止台灣人民赴大陸團體旅行的行政命令。陸委會稱赴大陸旅行有種種不安全，但團體旅行一路上有台灣旅行社安排，有旅行社領隊隨團照顧比個人旅行安全多，為什麼禁止的是團體旅行而不是個人旅行？

姚大光表示，大陸旅客來台最高峰為台灣帶來3千億以上的現金收入，讓200萬台灣觀光產業從業人員賺的盆滿缽滿，促成觀光產業蓬勃發展。至今5年了，台灣觀光產業一片哀號，飯店熄燈、旅行社關門、遊覽車停擺、導遊失業，購物商家倒閉，政府卻視而不見。

他指出，大陸人民一年出境旅客達到1.5億人次，觀光署如果能夠好好推動大陸旅客來台，不要設限，一年1、2千萬人次根本不是問題。

他也說，今年1月14日與多位旅行公會理事長共同討論，既然陸委會、行政院都口頭說沒有禁團令，那由旅行公會全國聯合會自行發佈解除禁團令，也對大陸做一個表態，當時得到全數理事長同意，沒想到，大陸在1月17號就由文旅部發佈近日將開放上海福建居民來台團體旅遊消息，而我方卻又堅持要以小兩會協商。

姚大光強調，兩岸旅遊是因為疫情而暫停交流，如今只是恢復交流，呼籲政府盡快開放。