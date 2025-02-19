師弟陳正玹癌逝 曾宇謙赴台大癌醫義演：選D小調紀念他

揚名國際小提琴家曾宇謙，國家音樂廳演奏會總是一票難求，今天他在台大癌醫分院舉行免費慈善音樂會「刻在我心底的名字」，紀念師出同門，卻不幸因白血病離世的好友陳正玹。曾宇謙因經紀合約在身，演出受限，院方低調未發新聞稿，也未廣泛對外宣傳，把琴音留給院內治癌病友。

台大癌醫分院腫瘤部主治醫師劉家豪是陳正玹主治醫師。他表示，陳正玹2019年，才22歲就站上國家音樂廳舞台，舉行獨奏會，音樂家人生正要起飛，卻不幸確診淋巴性白血病，骨髓移植後發生嚴重排斥，歷經漫長住院時間，最終仍不敵病魔過世。

「陳正玹琴聲是病房唯一不受抗議的聲音。」劉家豪說，當時病房區經常傳出悠揚琴聲，陳正玹後續發生嚴重排斥反應，陷入敗血症、病危，無法繼續練琴，隔壁房病人還想念他的琴聲，詢問自己為何沒再聽到；曾宇謙也常赴台大癌醫病房與陳正玹討論音樂，陳正玹臉上閃爍對音樂的熱忱，不因病痛而受限，「兩人演出時外表正經，私下互動就像大男孩。」

這不是曾宇謙第一次在台大癌醫慈善演奏，2021年他也曾為陳正玹在台大癌醫大廳舉行演奏會。陳正玹母親表示，他從小就喜愛古典樂，與曾宇謙是同門師兄弟，當時卻因排斥反應，無法下樓聆聽表演，但對自己說，很期待曾宇謙能再到台大癌醫，為醫護人員、同樣罹患癌症的病友演出。

2021年的演出，曾宇謙選了巴哈E大調組曲。他表示，當時正玹還在治療，因此選擇較為明亮、陽光的曲目作為祝福，希望他治療順利；有一段時間正玹恢復良好，後續卻因排斥反應，在正要發光發熱的年紀離世，眾人都認為可惜，本次選了巴哈第二號D小調小提琴獨奏曲，氛圍較為沈重，用以紀念陳正玹。

如今，曾宇謙已是國際級演奏家，有經紀合約，演出受到限制。劉家豪表示，為在台大癌醫義演，完成陳正玹遺願，曾宇謙無畏波折，盡力協調，才終於成功舉行。