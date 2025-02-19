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失眠嗎？專家指可吃4種營養素食物 睡前喝2飲品助進夢鄉

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
針對民眾夜間難以入睡，專家建議，可在白天時適量攝取含色胺酸、鈣、鎂的食物，有助於維持體內血清素與褪黑激素，幫助舒緩焦慮、放鬆身心，一覺到天亮。示意圖／ingimage
針對民眾夜間難以入睡，專家建議，可在白天時適量攝取含色胺酸、鈣、鎂的食物，有助於維持體內血清素與褪黑激素，幫助舒緩焦慮、放鬆身心，一覺到天亮。示意圖／ingimage

許多人深夜在床上翻來覆去，還是無法入睡，須在安眠藥加持下才能進入夢鄉。專家表示，可在白天時適量攝取含色胺酸、鈣、鎂、維生素B6等食物，有助於維持體內血清素與褪黑激素，幫助舒緩焦慮、放鬆身心，一覺到天亮。

林口長庚醫院營養師陳姿吟表示，牛奶、雞胸肉、堅果等蛋白質食物均含豐富的色胺酸，平時三餐維持相應的攝取量，肉類一天不高於2兩（約75克），也可在早餐、午餐時吃一根香蕉（約80至90克）。不建議為了補充色胺酸而買補品，若已有睡眠障礙，仍應就醫治療。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉補充，色胺酸為蛋白質的分子之一，也是幫助睡眠、穩定情緒的血清素與褪黑激素的原料，從豆魚蛋肉奶中，像黃豆、毛豆，或魚類、堅果類都能發現色胺酸。

衛福部國健署指出，成人一天鈣攝取量約1000毫克、鎂攝取量約350毫克、維生素B6約1.5mg/d。許惠玉說，適量補充含鈣、鎂，或維生素B6的食物，包括芝麻、深綠色蔬菜、大蒜，也可曬太陽補充維生素D，幫助人體吸收鈣質，比起色胺酸，同樣能幫助人體分泌血清素與褪黑激素。

許惠玉表示，可在睡前喝1杯約200cc的牛奶或豆漿，但不建議吃香蕉，因為香蕉含較高澱粉，可能導致血糖短時間內起伏不定，加重睡眠困擾，反之將享用的時間改在就寢時間的前幾個小時，更能幫助一夜好眠。

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