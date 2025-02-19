營養午餐爆食安！北市團膳公司3批「雙色乳酪絲」過期 挨罰18萬

營養午餐廚房竟存放過期原料！衛福部食藥署今天公布最新稽查結果，其中一家在台北市的業者，存放3批過期的「馬自拉雙色乳酪絲（再製起司），其中一批已過期1年，衛生局裁罰18萬元；新竹市有業者存放去年10月就到期的柳橙風味糖漿，挨罰6萬元。

食藥署今天公布「113年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第二階段稽查結果」，南區管理中心主任魏任廷表示，本次專案配合學校開學實際供應午餐期間，共分兩階段執行，第二階段執行期間為113年9月1日至12月31日，於全國總計查核供應校園午餐團膳業者247家次，查獲2家業者存放逾期原料，皆已由所轄衛生局依法裁處罰鍰，完成處辦。

魏任廷指出，其中一家為台北市內湖區的冠冕盒餐食品股份有限公司，台北市衛生局2024年9月23日在該業者冷凍庫，查獲3項逾期起司食品，有效日期分別2024年2月16日、2024年5月30日、2024年9月20日。業者表示，物品從駐外點運回未做後續銷毀，就存放在倉庫角落未清除，去年10月遭罰18萬元。

另一家違規業者是新竹市東區偉珍有限公司，衛生局於2024年11月11日，查獲該業者存放已逾期食品「柳橙風味糖漿」1瓶，效期至2024年10月1日，去年12月遭罰6萬元。

除現場稽查外，衛生局稽查人員也抽樣243件午餐成品及半成品，檢驗是否符合食品中微生物衛生標準或添加物使用等規定，以及抽樣76件豬肉原料檢驗乙型受體素（瘦肉精），結果皆符合規定；針對校園午餐食材所使用的豬肉原料原產地來源資訊部分，衛生局稽查人員總計查核209件午餐成品或菜餚，皆依規定揭露豬肉原料原產地資訊。