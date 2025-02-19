高雄市增配1萬2270劑公費流感疫苗 516家診所明天同步開打

流感疫情大爆發，打疫苗是最好的自我保護，有效降低重症和併發症機率，高雄市今宣布，明天增配公費流感逾1萬2270劑，共計516家合約診所同步開打，呼籲高風險11類民眾速接種疫苗。

衛生局表示，20日開放65歲以上長者、55歲以上原住民、安養及長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒，以及具潛在疾病者，包含高風險慢性病人、BMI大於30、罕病及重大傷病患者，孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員，國小至高中職學生族、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類對象。

衛生局說，明天起將隨到隨打，數量有限，接種至疫苗用罄為止。有關高雄市516家合約院所名單已公告於衛生局官網「流感疫苗專區」，於每日上午8時30分及下午6時更新合約院所疫苗庫存情形。

目前高雄市流65歲以上長輩接種率約為5成、學齡前幼兒接種率約7成，呼籲年長者及嬰幼兒族群儘速完成疫苗接種，提醒預防流感除接種疫苗外，最根本是養成良好衛生習慣。