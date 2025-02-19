中風、巴金森氏症步態不穩 榮陽團隊捕捉系統10秒診斷

腦中風、巴金森氏症常出現步態不穩，卻難以診斷、觀察病情，未來只要走幾步路，無需穿戴任何感測器就能診斷，這聽起來像科幻電影情節，但如今將出現在台北榮總。台北榮總與資策會及陽明交通大學腦科技計畫團隊的合作研發「無標記動作捕捉系統」，並結合人工智慧（AI）技術，不僅解放身體，還能讓動作分析更加精準與自由。

「無標記動作捕捉系統」僅需4台攝影機，讓病人在5公尺見方大小空間內、走5到10步路，短短10秒內，就能透過步態分析，精準發現可能的神經退化疾病。台北榮總副院長王署君說，診間常常有病人一走進來，連診斷都沒有，但看起來就像巴金森氏症、中風，但病人常常問為什麼？且早期的巴金森氏症、中風是看不出來的，現在利用新的方法加以診短，已不是不可能的事。

台北榮總副院長曾令民說，「無標記動作捕捉系統」顛覆以往必須在特別的場域，且需要很多設備才能達成的成果，這對將來神經系統等疾病、運動傷害，甚至對脊椎外傷，都可以藉此捕捉他的動作，加以分析，再結合腦波、肌電圖等，在診斷上更為精準度，且搭配治療計畫及未來外骨骼系統的開發，讓臨床運用上有無限的前景，帶給病人最大的便利性。

台北榮總神經醫學中心神經修復科主治醫師郭昭宏說，該項動作捕捉系統跟一般大家熟知的好萊塢電影、動畫不同，最大突破在於，不需要在病人身上貼上很多感測器或標記物，更不需要綠幕，能在日常空間之中就發揮效果，搭配3D骨架，能即時去分析動作跟步態。

郭昭宏指出，無標記動作捕捉系統目前還在整合階段，下一步將建立動作分析資料庫，捕捉各年齡層健康人步態，以每10歲為一層級，每層級約收案30至50人，做為未來比對的基準；接下來，再收案腦傷、神經損傷等患者的步態，並與健康的人加以比對、分析。

國立陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系助理教授施惠婷說，該系統可以偵測人體全身大關節的活動角度，主要判斷基礎為，走路時膝蓋彎曲的程度、腳跟踩下的位置、走路的速度等，甚至是髖關節、腳踝關節等彎曲的程度，藉此研判疾病或疾病的嚴重程度。

施惠婷舉例，很多人有下背痛困擾，只要痛過一次，容易反覆發作，這是因為疼痛時，走路的姿勢已經改變，而不痛時卻仍維持錯誤的走路姿勢，引起反覆發作。過去這種微小的步態變化，無法被發現，肉眼看不出來，但透過「無標記動作捕捉系統」就能發現，可及早矯正介入，避免復發。

王署君也說，巴金森氏病患者走路時常是小碎步、腳跟不離地，身體更會往前傾，但由於身體重心往前，許多患者走路到最後會停不下腳步，直接摔倒，這樣的案例在臨床並不少見，如今透過該系統就能加以診斷。

資策會軟體院組長蔡政鴻說，曾有同仁被醫師診斷為長短腳，建議在左腳的鞋子加上鞋墊。後來透過做瑜伽等運動，自覺有進步，再經該系統測試，穿鞋墊後有長短腳，但拿掉鞋墊後就沒有長短腳，顯示是真的已經改善。他強調，用系統測試比醫師用經驗判斷更準確。

輕量化無標記動作捕捉系統具有三大亮點，ㄧ、技術創新：只需幾台高解析度相機，無需感測器或標記物，讓使用者穿著日常服裝即可輕鬆成運動數據捕捉，這大幅降低傳統動作捕捉系統的門檻，讓技術更廣泛應用。第二、該系統將應用於健康運動訓練、運動傷害復健、神經退化性疾病診斷與治療，並整合腦電圖（EEG）與肌電圖（EMG）等數據，深入研究步態控制機制。