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全台三溫暖！明衝上20度 周五階梯式降溫最冷時間曝光剩11度

中央社／ 台北19日電
氣象署表示，明（20）日各地高溫達攝氏20度以上，21日至24日東北季風及大陸冷氣團接力，呈階梯式降溫，23日晚至24日晨最冷，平地低溫探11度。聯合報記者林伯東／攝影
氣象署表示，明（20）日各地高溫達攝氏20度以上，21日至24日東北季風及大陸冷氣團接力，呈階梯式降溫，23日晚至24日晨最冷，平地低溫探11度。聯合報記者林伯東／攝影

氣象署表示，明天各地高溫達攝氏20度以上，21日至24日東北季風及大陸冷氣團接力，呈階梯式降溫，23日晚至24日晨最冷，平地低溫探11度；21日至23日水氣偏多，北、東北部防較大雨勢。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天為偏東風至東南風，東半部有局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨；各地氣溫持續回升、但早晚偏涼，低溫約13至17度，高溫部分，西半部約23至25度，東半部21、22度。

林定宜提到，明晚至21日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機會。

林定宜表示，21日起氣溫呈階梯式下降。21日鋒面通過及東北季風增強、22日影響，北部及東北部轉涼；23日大陸冷氣團接力南下、24日影響，預估最冷的時間點是23日晚至24日晨，西半部、東北部低溫約11至13度，花東14、15度，局部地區可能更低一些；25日冷氣團減弱，氣溫略為回升。

林定宜指出，21日至23日水氣偏多，桃園以北、東半部、中部山區降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭要留意有局部較大雨勢。

林定宜說，24日冷氣團影響，以迎風面降雨為主，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨；25日水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜提到，26日華南雲雨區東移，降雨範圍略為擴大，北部及東北部地區有局部短暫雨，花東地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

林定宜提醒，今晚明晨中南部地區及20日晚至21日清晨桃園至台南地區易有局部低雲或霧，影響能見度。

至於未來一週水氣偏多，是否有響起春雷的機會，林定宜說，目前資料顯示27、28日雲系對流較旺盛，會持續觀察。

低溫 冷氣團 東北季風 桃園 氣象署 高溫

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