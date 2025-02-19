長照3.0打造十分鐘生活圈 長者需求車程10分鐘可完成

明年即將邁入超高齡社會，同時政府長照政策也走向3.0發展。衛福部次長呂建德表示，目標要推「十分鐘生活圈」，讓長者在地安老的需求可以在開車路程十分鐘內滿足，並且將推行一定年齡以上，一生一次免費預立醫療照護諮商ACP。另外，照護人力單靠本籍人力不夠，夜間照顧需要引進外籍照護工協助。

醫師公會全聯會今日舉辦「長照政策現況與未來展望」線上演講，由呂建德向醫師公會會員談長照政策現況與未來展望。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，長照要邁入3.0，基層診所要一起協助，盼會員一起了解政府未來長照走向。

根據人口統計，截至2024年9月底老年人口達443.36萬人，占全國人口近19%；按照人口高齡化進程，推估2026年會進入超高齡社會。呂建德指出，長照3.0有健康老化、在地安老、安寧善終共三大願景，並且有八大目標，分別為健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展。

呂建德表示，為達成在地老化，長照3.0將推「十分鐘生活圈」，長者未來不同健康狀況都可以10分鐘車程內找到所需要資源，包含社區據點、小規模多機能服務中心、日照中心，要滿足長者功能評估服務評估（ICOPE）、智慧管理、在宅醫療、互助喘息、送餐、交通服務、智慧輔具等項目提供，要創造居家、社區、醫療、機構連續性服務。

在安寧善終部分，呂建德說，未來將放寬住院特定病人的預立醫療照護諮商給付，並且研擬一定年齡以上者，提供一生一次的免費諮商服務。

面對逐漸成長的照顧需求，呂建德表示，未來照顧人力單靠本國籍人力一定不夠，必須引進外籍照服員，除了在機構的夜間照顧人力補牆外，也可以作為護佐人力，協助護理師一起照顧病患。