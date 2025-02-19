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異位性皮膚炎藥物讓少女臉如娃娃魚、肚長妊娠紋 1招減20公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
三軍總醫院皮膚科部主治醫師陳奕先說，曾有位患者，長期使用類固醇導致身形改變，還好在13歲使用生物製劑後，整個人煥然一新。記者賴昀岫／攝影
三軍總醫院皮膚科部主治醫師陳奕先說，曾有位患者，長期使用類固醇導致身形改變，還好在13歲使用生物製劑後，整個人煥然一新。記者賴昀岫／攝影

異位性皮膚炎是種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，8成以上會在5歲前發病，有名少女在2歲左右患病，此後經歷十多年漫長的「抗異」人生，而類固醇藥物更讓她的身形改變、出現肥胖紋等，病灶也會流湯流水，還好在使用生物製劑後狀況大幅改善，就連體重都下降20公斤，重拾開朗性格。

異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，在台灣約200萬人深受其苦，患者常因劇烈搔癢、皮膚紅腫、脫屑等症狀所困擾，嚴重影響生活品質，不僅影響外觀，更造成患者心理上的負擔，許多患者因此感到自卑、焦慮，甚至影響社交生活。 

三軍總醫院皮膚科部主治醫師陳奕先說，異膚不僅是一種皮膚病，更與「異位性體質四重奏」相關，包括濕疹、食物過敏、氣喘、慢性鼻炎等，約85%病人會在5歲前發病，發病時會出現全身性搔癢、癢疹、流湯流水或者搔癢濕疹病灶，更有病童因為抓到流血，家長需要每天洗床單。

陳奕先說，過去他會告訴病人，要放鬆心情，不然會讓病情加重，但種種不適症狀其實很難做到，有患者曾告訴他，到日本等地旅遊時會覺得明顯改善，環境相對乾燥是一個原因，但也可能因為轉換了環境，情緒上的壓力減少。

陳奕先分享一位14歲少女的案例，她在2、3歲時發病，嚴重時全身病灶流湯流水，長期使用類固醇導致身形改變，臉部一度看起來像娃娃魚般，腹部更出現妊娠紋，還好在13歲使用生物製劑後，幾個月後整個人煥然一新，也因為沒有類固醇藥物影響，已減去20公斤，皮膚也得到大幅改善，重拾開朗性格。

整體而言，傳統治療包括外用類固醇、鈣調磷酸酶抑制劑、抗組織胺、免疫調節藥物等，但許多患者效果有限，長期使用可能產生副作用，反覆發作更會讓他們對治療失去信心，不過健保給付仍有條件限制，通常第一次看診時會花組多時間和病人討論，最適合的治療方式，例如怕打針就不適合使用生物製劑，但小分子藥物在使用一段時間後仍要抽血檢驗。

陳奕先說，目前使用生物製劑的個案，最小年紀為2歲、小分子藥物則是7歲，以2歲的個案來說，雖然已經完成療程，並搭配每天的皮膚保養，雖然1年後仍復發，但爆發的狀況已經跟以前不一樣，只要使用外用藥膏和口服抗組織胺就可以把症狀壓下來，這是以前很難想像的，患者的阿嬤就提到，以前孫子因為異膚會流血，每天都要換床單，現在不用天天洗床單，癢起來也不像以前這麼嚴重。

陳奕先呼籲，異膚患者應及早就醫，尋求專業醫師的診斷與治療建議，並積極配合醫囑，正確使用藥物與護膚措施，並可考慮新興治療，以提升控制效果，異膚雖無法根治，但透過科學化、個人化的治療策略，多數患者都能大幅改善病情，擺脫「癢」氣人生。

異位性皮膚炎患者常受劇烈搔癢、皮膚紅腫、脫屑等症狀所困擾。記者賴昀岫／攝影
異位性皮膚炎患者常受劇烈搔癢、皮膚紅腫、脫屑等症狀所困擾。記者賴昀岫／攝影

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