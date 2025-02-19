素質比陸客糟？他細數台灣旅客國外「脫序4罪狀」 網嘆：自以為國際名聲很棒

出國旅遊不僅是放鬆身心的機會，也是一場文明素養的考驗。近日一篇PTT貼文讓台灣旅客的素質問題浮上檯面，一位網友表示，自己幾次出國發現，不少台灣旅客會做出有失水準的行為，讓他忍不住質疑「台灣人真的比中國人有水準嗎？」貼文一出，有網友忍不住痛批「台灣旅客素質亞洲最低」，也有人認為出國門檻降低才讓亂象浮現，掀起熱烈討論。

「出國才發現台灣旅客滿沒水準的？」近日一位網友在PTT上控訴，自己最近幾次出國旅遊，發現台灣旅客在海外的行為，似乎遠低於其所期待的文明水準，並描述幾個在機場和公共場所發生的情況佐證。

原PO首先指出，在機場候機時，他就發現有台灣旅客在公共區域內將手機擴音打開、播放影片。當飛機一落地，台灣旅客便急著要拿行李，甚至在空姐還沒宣布可以起身之前，後排座位的旅客就一邊喊著「借過」一邊往前，甚至搬出登機箱推擠，讓原PO無奈直呼：「還不是站在走道跟空姐大眼瞪小眼，是有比較快膩？」

他繼續提到，一次在日料店就餐時，有旅客點了大量食物卻吃不完，竟直接詢問店員能不能打包。更讓人感到不便的是，一些台灣旅客在搭乘巴士時，會忘記提前準備交通卡，反而站在車廂內翻零錢，讓全車的乘客等待。

「以前以為台灣人比中國人有水準，現在國外中國人少了，發現沒水準的都是台灣人？」原PO不禁開始反思，自己是否高估了台灣旅客的行為標準，甚至懷疑是不是自己親身體驗的「樣本數」不足。

貼文一出，不少人深有同感，紛紛點頭認同，「台灣旅行團都直接在飛機當他們家，大聲聊天」、「台灣旅客絕對是亞洲素質最低的，沒有之一」、「台灣就自以為國際名聲很棒」、「我覺得中國人都比台灣人有禮貌吧」、「台灣人的質感比中國人還差」、「台灣旅客一直都是沒水準的，日本人口中的失序中國旅客也包括了台灣人，看那些貼『我是台灣人』貼紙的，看了也是覺得搞笑」。更有網友直呼「不需要出國」，在台灣其實就能看出端倪，「你還要出國才知道？」、「手機開擴音一堆公共場所都有，不是出國」、「在國內就這麼沒水準了，只是國內沒水準的人太多，你不會敏銳的察覺，但在日本那種高度守序社會就一目了然」。

也有旅客分享自己經歷過的「失序行為」，表示「每次看到沒水準的，走近一聽果然都是台灣人，屢試不爽」、「剛降落真的有感哈哈哈，但打包還蠻少的，翻零錢就各國觀光客的常態」、「上次去土耳其，在桃園機場候機室就一堆大媽和老人團在大聲喧嘩聊天，外國空姐機師看了都直搖頭，仿佛把候機室當自己家」、「上次在外國機場買伴手禮，就遇到台灣遊客拿一堆零錢，用好久，還故意用台語說，我就是要讓後面的人慢慢等」。

不過也有網友分析台客水準下降的原因，指出「不是台灣人水準變差，是出國的門檻變低了」、「以前自助有門檻水準比較高，現在一堆阿貓阿狗看網路分享也跟著自助，然後遇到問題就雞雞叫」、「我覺得有一部分是因為聽得懂」、「那是因為你搭的是從台灣出發或回台灣的飛機，你去搭出發和目的地都不是台灣的再來說」。