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台南今年首例登革熱境外移入 高雄就醫確診

中央社／ 台南19日電

台南市政府衛生局今天公布台南市出現今年首例登革熱境外移入病例，病患2月上旬曾到印尼旅遊，返國後發病，昨天到高雄訪友時就醫通報確診。

衛生局今天指出，台南市今年首例登革熱境外移入病例，病患是家住仁德區一甲里30多歲女子，2月3日至10日和公司同事到印尼旅遊，但6日出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀，自行服用藥物後症狀緩解。

不過，病患返國後於16日出現發燒症狀，昨天到高雄市訪友時就醫通報，昨晚確診，目前已收治住院治療中。

台南市登革熱防治中心獲報後，緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，且規劃化學防治作業。

衛生福利部疾病管制署統計，截至今天，國內累計28例登革熱境外移入病例，其中台南市1例；感染國家主要來自印尼、菲律賓及越南。

台南 登革熱 衛生局

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