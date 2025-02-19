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16歲高中生肺癌0期！醫揭2大風險 親揭「年輕化」原因

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
一名有肺癌家族史的16歲男高中生確診罹患肺癌0至1期，所幸及時經手術消除病灶，痊癒後重返校園生活。示意圖／123RF
一名有肺癌家族史的16歲男高中生確診罹患肺癌0至1期，所幸及時經手術消除病灶，痊癒後重返校園生活。示意圖／123RF

一名有肺癌家族史的16歲男高中生於半年多前接受肺部斷層掃描，檢查出毛玻璃結節，化驗結果為惡性，確診罹患肺癌0至1期，所幸及時經手術消除病灶，痊癒後重返校園生活。

中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅表示，直徑大於3公分是腫塊，小於3公分是結節，其中肺結節的良性率高，也不會無故增大，但若是毛玻璃結節，較可能惡化成癌症，就有許多年輕的患者，經斷層掃描檢查出肺部有陰影後，沒過多久甚至等化驗結果出爐後就被診斷為癌症，慶幸的是，相比已有胸痛、咳嗽、疲勞等症狀才就醫的肺癌中晚期患者，能更快接受治療，預後良好。

陳志毅指出，多數檢查出肺癌的民眾是介於40歲至50歲，但也如同大腸癌、攝護腺癌等癌症，有年輕化的趨勢在於，當今的醫療制度提供不少早期篩檢服務，使人不像以往等有不適症狀才對外求援，「如果癌症要等到有症狀，就是邁入第三、第四期時，最可怕的是沒有症狀的惡化，讓人無法及時發現與治療。」國人平均發生癌症的年紀是63歲，但自衛福部國健署2022年7月1日起針對具肺癌家族史的高風險族群，提供符合資格者2年1次的免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，他也發現，患者的平均年齡降至53歲，提早約10年。

陳志毅表示，空氣或環境汙染、吸菸、老化等都可能是肺結節的形成原因，其中有家族史者仍是最主要的肺癌高風險群，但「結節大小不是判斷有無惡化的唯一指標」，還需綜合其他病理才能下定論，但對民眾而言，一旦發現病灶時就應就醫並遵照醫囑定期追蹤檢查，才是幫助預防疾病惡化的上策。

患者 癌症 肺癌

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