鳳梨釋迦清潔新機 快速清除粉介殼蟲提升競爭力

鳳梨釋迦出口曾因粉介殼蟲受阻，台東區農改場今天發表改良多年開發完成的新型鳳梨釋迦清潔機械，可100%清除，每小時處理1200顆以上，達人工速度3.3倍，提升出口競爭力。

中國於民國110年曾以檢出粉介殼蟲為由，暫停台灣鳳梨釋迦輸入，目前恢復開放特定供果園及包裝場進口。

為提升出口競爭力，農業部台東區農業改良場召開「新型鳳梨釋迦果實清潔機械」記者會，發表費時8、9年不斷精進的研發成果。

台東區農改場場長陳信言說，粉介殼蟲卵像針頭大，成蟲半顆米大，人力清除費時費工、高壓空氣噪音達120分貝，人目視檢查也會疲勞；曾研發的舊款採用全面水沖及氣吹，清除率達100%，但穩定性較差，例如果實會掉落而中斷。

他指出，現在新研發機械已改良抓果的爪子，穩定性高，畸形果也抓得住，每小時可連續運作處理1200顆以上，對比人工作業要10人，現在3個人即可，是人工作業3.3倍速度。

除了跟舊機型一樣100%清除乾淨，陳信言說，每個果實清潔超過30秒，除了水沖、氣吹，中間並多加一道次氯酸鈉水淋殺菌，環境噪音值也降至85分貝，還有每一作業區區隔，蟲體不會飛散到其他區。

陳信言說明，整套機器全長450公分、寬50公分、高130公分，共有43組果實夾爪，還有高壓空氣、抬升、輸送帶等設備，目前主要產區的台東縣有30幾家集貨場，仍是人力作業為主，得知有此更趨成熟運作的機械，已有1家台東集貨場想購置。

台東區農改場副研究員黃政龍補充，已有1家業者有意技轉生產，估計售價新台幣180萬元，最快今年底會有業者用此機器清洗果品。