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上合歡山注意 台14線南豐段後天上午封路須改道

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
公路局人員交通管制示意圖。圖／埔里工務段提供
公路局人員交通管制示意圖。圖／埔里工務段提供

南投仁愛鄉前年遭卡努風災重創，當時聯外道路台14線南豐村中正路中斷，為強化即時防救災應變能力，公路局將於本周五（21日）上午10時至12時於68K至72K南豐段辦理模擬地震加颱風複合型災情演練，將封路管制，須繞道通行。

台14線埔霧公路連接埔里、仁愛兩地，並可銜接台14甲線前往清境、廬山、合歡山等景點，是重要聯外道路，但前年受卡努颱風影響，仁愛鄉多處傳出土石流，台14線因此中斷，仁愛鄉一度淪為孤島，南豐村中正路上加油站也遭土石滅頂。

為強化即時防救災應變能力，公路局中區養護工程分局埔里工務段串連橫向聯防單位，將2月21日（五）上午10時至12時辦理「台14線69.3K模擬地震加颱風複合型災情演練」，屆時台14線68K至72K南豐路段封閉，實施交通管制。

埔里工務段表示，台14線南豐段封路時需繞道通行，埔里往霧社替代路線為台14線中正路埔里段，改經楓林路、同德橋，接台14線中正路霧社段；霧社往埔里則由台14線中正路霧社段，改經同德橋、楓林路，接台14線中正路埔里段。

公路局提醒，民眾上山前務必事先查詢交通資訊，預作行程規劃或提前改道，若行經管制路段務必配合現場人員指揮，也可利用省道即時交通資訊系統，或撥打0800-001822及0800-231035，掌握即時路況。

台14線南豐段前年遭卡努風災影響，受創嚴重中斷，為強化即時防救災應變能力，公路局21日將辦理模擬地震加颱風複合型災情演練。聯合報系資料照
台14線南豐段前年遭卡努風災影響，受創嚴重中斷，為強化即時防救災應變能力，公路局21日將辦理模擬地震加颱風複合型災情演練。聯合報系資料照

卡努颱風 合歡山 地震 埔里

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