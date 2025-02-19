立榮航空再奪金翔獎殊榮 五度蟬聯國內定期航線組榜首

立榮航空雙喜臨門，首先是今年五度蟬聯交通部民航局金翔獎「國內線定期航線組」第一名殊榮，至今已累積獲獎十次，足見立榮航空在國內運輸上的表現備受肯定。第二是立榮航空全新AI智能客服機器人「小U」正式上線，全天候24小時服務旅客，這也是國內首家導入生成式AI智能客服的航空公司，旅客可至立榮航空官網查詢更多資訊。

立榮航空指出，金翔獎為民航局自1998年起，每2年舉辦一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，也是國內航空業最受矚目的獎項，立榮航空在此次評鑑中除了獲頒「國內線定期航線組」第一名外，也在最佳網站及e化服務中脫穎而出，並在處理旅客意見反映方面表現優異，立榮航空也是該獎項設立以來，獲獎次數最多的航空公司，深獲主管機關及旅客的高度認同。

立榮航空多年來持續推出多項領先業界的創新服務，以旅客需求為導向的生成式AI智能客服機器人「小U」，能夠即時回覆國內線旅客的常見問題，並提供準確解答，還能根據旅客需求提供智能建議，旅客可隨時透過立榮航空全球資訊網及立榮航空App 與「小U」互動，享受24小時全年無休的服務。