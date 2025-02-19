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台灣工安事件頻傳 勞動部春安檢查指違規情況「這六種」最常見

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
新光三越中港店氣爆後，業者雇用工作人員清除外牆易掉落物。記者黃仲裕／攝影
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近來台灣工安事件頻傳，令外界憂心。為強化歲末與春安期間的職場安全健康，勞動部於2025年1月7日至2月12日執行為期37天之「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，各勞動檢查機構共檢查9,628家事業單位，開立停工通知276件次；罰鍰處分802件次，約計新臺幣6,436萬元，後續並將對違反事項重大者持續實施複查，追蹤事業單位缺失改善情形，以保護勞工作業安全與健康。

勞動部說明，春安期間查有事業單位違反項次計1萬5,450項次，其中就職場安全部分，主要為：一、開口防護不足；二、合梯不符合規定。三、未訂安全衛生工作守則。在勞動條件部分，主要為：一、未確實記載勞工出勤紀錄。二、每7日未有依規定之休息例假日。三、延長工作時間之工資未依法令標準加給。

勞動部表示，統計2025年春安計畫實施期間共37日，重大職業災害死亡人數為19人，與2024年同期間23人減少4人，降幅為17.47%，如以發生率分析，近兩年春安期間相較平常日的職災發生率平均減少約37.3%，顯見春安檢查尚具成效。進一步分析，災害類型以墜落及被夾捲最多，另行業別以製造業8人及營造業5人較多，其中農林漁牧業則增加2名勞工因落海溺斃及遭漁網捲網器捲入致死。

勞動部呼籲，重大災害事故除造成勞工重大傷亡及運作停止的損失外，也衝擊其他工作者心理及影響企業名譽與社會觀感，各產業於新年度的開始，應以近期發生的重大職災為鑑，重新檢討製程安全評估、施工風險評估，並加強各項安全衛生管理。本部職業安全衛生署將強化2025年專案檢查及聯合檢查等措施，督促事業單位落實安全衛生管理，以持續降低職業災害。

勞動部 職災

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