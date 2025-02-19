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熱門地點也慘澹！228連假訂房率不到5成 觀光署：非旅遊旺季
今年228和平紀念日共有3天連假，根據交通部觀光署截至2月14日統計，前2日全台平均訂房率為47.15%，多個縣市不到5成。觀光署副署長林信任今出席活動受訪表示，因228連假距離農曆新年假期不遠，本來就不是往年旅遊旺季，且旅客有愈接近假期才訂房的趨勢，預計愈接近假期，訂房率會提升。
根據觀光署統計，今年228連續假期前2日平均訂房率僅台北市、苗栗縣超過6成，本島包括基隆市、新竹縣、嘉義市、屏東縣以及以往連假熱門的宜蘭縣、花蓮縣及台東縣均不到5成；其中，花蓮縣、屏東縣不到3成；外島的澎湖縣、金門縣、連江縣則分別為21.33%、48.49%、29.69%。
林信任指出，因228連假距離農曆新年假期不遠，前年228和平紀念日的4天連假訂房率也只有47.8%。農曆年後的連假本來就不是傳統旺季，且旅客有愈接近假期才訂房的趨勢，預計愈接近假期，訂房率會往上走。
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