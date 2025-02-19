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台鐵2個月5起調車事故！學者指3點檢討 鐵道局加強執法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵七堵站昨晚進行調車作業時，因調車人員疏忽倒置130號轉轍器被擠壞，這已是這2個月來第5起調車事故。台鐵七堵調車場示意圖。聯合報系資料照
台鐵七堵站昨晚進行調車作業時，因調車人員疏忽倒置130號轉轍器被擠壞，這已是這2個月來第5起調車事故。台鐵七堵調車場示意圖。聯合報系資料照

台鐵七堵站昨晚進行調車作業時，因調車人員疏忽倒置130號轉轍器被擠壞，這已是這2個月來第5起調車事故。學者今天表示，台鐵要檢討目前教育訓練的師資、時數及方法；交通部鐵道局說，已進行調查作業，除要求台鐵公司加強內部管理及稽核作業，也會加強執法，經調查若有違反鐵道法或鐵道行車規則等將開罰。

台鐵調車事件頻傳，這2個月以來已發生5起事故，外界批評台鐵公司化後不僅內部安全管理沒加強，反而基本SOP都做不好，整個公司螺絲都鬆了。

針對台鐵調車場事故發生次數過於頻繁，成大交通管理科學系教授鄭永祥建議，台鐵需要確實檢討目前教育訓練的師資、時數與方式，並與第一線的工作人員確實溝通，共同來面對為何會在執行面密集出現問題，並提出改善做法，以避免轉轍器之擠壓或是調車場事故再度發生。

鐵道局表示，2024年起，除年度定期檢查外，另就影響台鐵行車安全的安全關鍵項目全年執行「例行性檢查」，以及高風險項目辦理「特別檢查」；此外，針對可能造成高風險出軌、碰撞、火災事故的前兆，如冒進號誌、列車分離、車輛故障等行車異常事件加強調查，找出原因及提出應改進事項，要求台鐵限期改善及列管追蹤。

有關近來台鐵發生5起調車作業事故事件，鐵道局指出，均已進行調查作業中，其中，去年12月19日「花蓮機務段洗車線出軌事故」及同日「潮州基地列車撞止衝擋事件」初步調查結果發現，有未依鐵路行車規則第38條規定，「在非列車行進方向最前部車輛之駕駛室，辦理調車作業時，未採取必要之防護措施」情事，已要求台鐵加強內部管理及稽核作業，以防範調車事故事件的發生。

另鐵道局也依交通部指示，在今年2月14日行文各鐵路機構，要求落實管理相關人員依鐵路法規定行車運轉，並將針對「冒進號誌」、「退行運轉、推進運轉及調車時未採取必要之防護措施」及「同一閉塞區間同時運轉二列以上列車」等高危害風險行為，依據鐵路法第66-1條第1項第3款，及鐵路行車規則第33、38、39及44條規定加強執法。

至於如何加強執法？鐵道局說，相關事故或異常事件經調查後，若發現有違反相關規定情事，將會開罰。

台鐵公司化 鐵道

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